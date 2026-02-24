Πρόστιμο άνω των 16 εκατ. ευρώ επεβλήθη στο Reddit από τις Αρχές, καθώς μετά από έρευνα της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν διέθετε δικλείδες εξακρίβωσης της ηλικίας ανηλίκων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα παιδιών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ από την αρμόδια αρχή για θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Επιτροπής Πληροφοριών (ICO), οι αδυναμίες του Reddit περιλαμβάνουν την ανυπαρξία ελέγχου της ηλικίας των χρηστών που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του, θέτοντας σε κίνδυνο τους νέους.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως το Reddit απέτυχε να:

Εφαρμόσει οποιονδήποτε ισχυρό μηχανισμό διαπίστευσης ηλικίας και ως εκ τούτου δεν είχαν νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών παιδιών κάτω των 13 ετών.

Εκτιμήσει τις επιπτώσεις στην προστασία δεδομένων (DPIA) για την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων για τα παιδιά πριν από τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Επίτροπος Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Έντουαρντς δήλωσε ότι «είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι μια εταιρεία του μεγέθους της Reddit δεν εκπλήρωσε το νόμιμο καθήκον της να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συγκεντρώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν. Αυτό τα εξέθεσε σε περιεχόμενο που δεν θα έπρεπε να είχαν δει. Αυτό είναι απαράδεκτο και οδήγησε στο σημερινό πρόστιμο» ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το SkyNews.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής. Οι εταιρείες που λειτουργούν διαδικτυακές υπηρεσίες στις οποίες είναι πιθανό να έχουν πρόσβαση παιδιά φέρουν την ευθύνη να προστατεύουν αυτά τα παιδιά, διασφαλίζοντας ότι δεν εκτίθενται σε κινδύνους μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων τους. Για να το κάνουν αυτό, (οι εταιρείες αυτές) πρέπει να είναι σίγουρες ότι γνωρίζουν την ηλικία των χρηστών τους και ότι έχουν θεσπίσει κατάλληλα, αποτελεσματικά μέτρα εξακρίβωσης της ηλικίας τους».

«Το Reddit δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες. Πρέπει να τα πάει καλύτερα και συνεχίζουμε να εξετάζουμε τους ελέγχους εξακρίβωσης ηλικίας που εφαρμόζονται τώρα από την πλατφόρμα» ανέφερε.

Το Reddit σε δήλωσή του στο Sky News έκανε γνωστό ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής.

