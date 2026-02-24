Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το καταφύγιό του εντός του προεδρικού μεγάρου στο Κίεβο, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Πολλά έγιναν εδώ και δεν έχουμε δείξει ποτέ αυτή την εγκατάσταση. Είναι άδεια τώρα, αλλά φυσικά, από την αρχή του πολέμου βρίσκονταν εδώ εκατοντάδες άνθρωποι», αναφέρει καθώς περπατάει σε διαδρόμους.

«Εδώ δούλευα και έπειτα ανέβαινα πάνω για να απευθυνθώ στον λαό. Εδώ βρισκόταν η ομάδα μας, εδώ γινόταν ο κυβερνητικός συντονισμός με τον στρατό, οι τηλεφωνικές κλήσεις, η έρευνα για λύσεις, τα πάντα για την ουκρανική αντίσταση», σημειώνει.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του που συνοδεύει το βίντεο, ο Ουκρανός ηγέτης αναφέρει: «Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε την τριήμερη επίθεσή του για την κατάληψη του Κιέβου. Και αυτό λέει πολλά για την αντίστασή μας, για τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία έχει πολεμήσει όλο αυτό το διάστημα. Πίσω από αυτά τα λόγια κρύβονται εκατομμύρια άνθρωποι, τεράστιο θάρρος, απίστευτα σκληρή δουλειά, αντοχή και ο μακρύς δρόμος που έχει διανύσει η Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου.

Κοιτώντας πίσω, στην αρχή της εισβολής και αναλογιζόμενοι τη σημερινή κατάσταση, έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε πως: υπερασπιστήκαμε την ανεξαρτησία μας, δεν χάσαμε την κρατική μας υπόσταση, ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό των Ουκρανών, δεν κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Διατηρήσαμε την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Δόξα στην Ουκρανία».

Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx February 24, 2026

skai.gr