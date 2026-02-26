Νέα διάσταση στην πολυσυζητημένη σχέση του Μπιλ Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπσταϊν δίνει η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του συνιδρυτή της Microsoft ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του 27ετούς γάμου του.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, μιλώντας σε συνάντηση με εργαζομένους του Gates Foundation, παραδέχθηκε ότι είχε «μία σχέση με μια Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ και μία με μια Ρωσίδα πυρηνική φυσικό», επιμένοντας ωστόσο πως δεν έκανε ούτε είδε «τίποτα παράνομο» σε σχέση με τον Έπσταϊν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η τοποθέτηση του Γκέιτς εκλαμβάνεται ως προσπάθεια αποστασιοποίησης από τον χρηματιστή, η σχέση με τον οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και, σύμφωνα με την πρώην σύζυγό του Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, συνετέλεσε καθοριστικά στη διάλυση του γάμου τους.

Η γνωριμία του Γκέιτς με τη Μίλα Αντόνοβα

Η μία από τις δύο γυναίκες, η Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ Μίλα Αντόνοβα, είχε φωτογραφηθεί το 2009 δίπλα στον Γκέιτς σε εθνική διοργάνωση μπριτζ στην Ουάσιγκτον, όταν εκείνος ήταν 53 ετών και εκείνη περίπου 20, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post. Σε δημόσια τοποθέτησή της έναν χρόνο αργότερα, η Αντόνοβα είχε αναφερθεί με χιούμορ στην πρώτη τους γνωριμία, αποκαλύπτοντας ότι προσπαθούσε επί χρόνια να τον συναντήσει.

Δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε ή πόσο διήρκεσε η σχέση τους. Το 2013, στενός συνεργάτης του Γκέιτς, ο Μπόρις Νίκολιτς, τη σύστησε στον Έπσταϊν, σε μια περίοδο που εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα. Η Αντόνοβα αναζητούσε οικονομική υποστήριξη για να δημιουργήσει διαδικτυακή επιχείρηση εκμάθησης μπριτζ.

Οι διασυνδέσεις με τον Έπσταϊν

Η Αντόνοβα έχει δηλώσει ότι ο Έπσταϊν κάλυψε τα δίδακτρα για συμμετοχή της σε πρόγραμμα εκμάθησης προγραμματισμού, πληρώνοντας απευθείας το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όπως είχε υποστηρίξει, δεν γνώριζε το εγκληματικό του παρελθόν και πίστευε ότι επρόκειτο για επιτυχημένο επιχειρηματία που επιθυμούσε να τη βοηθήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, ο Έπσταϊν φέρεται να επιχείρησε να αξιοποιήσει τη σχέση του Γκέιτς με την Αντόνοβα ως μέσο πίεσης, απειλώντας να αποκαλύψει την εξωσυζυγική σχέση εάν δεν λάμβανε οικονομικά ανταλλάγματα. Εκπρόσωπος του Γκέιτς έχει δηλώσει ότι η απόπειρα εκβιασμού απέτυχε και ότι ο ίδιος ουδέποτε κατέβαλε χρήματα στον Έπσταϊν.

Η Αντόνοβα με τη Ρωσίδα κατάσκοπο Άννα Τσάπμαν

Σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του 2017 που δημοσιοποιήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Έπσταϊν εμφανίζεται να κατηγορεί τον Γκέιτς για «τσιγκουνιά», υποστηρίζοντας ότι η πρώην σύντροφός του αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.

Η στάση της Μελίντα Γκέιτς

Η Αντόνοβα έχει δηλώσει ότι «αγνοούσε πλήρως» την εγκληματική δράση του Έπσταϊν, εκφράζοντας αποστροφή για τις πράξεις του όταν αυτές αποκαλύφθηκαν. Παρόμοια στάση κράτησε και ο Νίκολιτς, ο οποίος δήλωσε ότι μετανιώνει για τη γνωριμία του με τον Έπσταϊν.

Από την πλευρά της, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις πρόσφατες αποκαλύψεις, αν και στο παρελθόν είχε παραδεχθεί πόσο «επώδυνες» ήταν για την ίδια οι νέες πληροφορίες που έρχονταν στο φως σχετικά με τον πρώην σύζυγό της.

Ο Μπιλ Γκέιτς, τέλος, επανέλαβε ότι ουδέποτε είχε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν. «Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», φέρεται να δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε καμία επαφή με τα θύματα του χρηματιστή.

