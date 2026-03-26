Μια γυναίκα που υποστηρίζει ότι ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στο BBC Newsnight για την εμπειρία της.

Η γυναίκα, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της και την οποία το BBC αναφέρει ως «Νίκι», δήλωσε ότι γνώρισε τον Eπστάιν ότι ήταν 19 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο.

Όπως είπε, αφού του έκανε μασάζ στην πολυτελή έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, εκείνος της έδωσε να πιει νερό, μετά το οποίο έχασε τις αισθήσεις της για ώρες — διάστημα κατά το οποίο πιστεύει ότι τη βίασε.

Η Νίκι ανέφερε ότι ενθαρρύνθηκε να μιλήσει μετά από άλλες επιζώσες που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους, ενώ ζητά πλέον από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα εναπομείναντα αρχεία για τον Έπσταϊν.

Σε εκτενή συνέντευξή της, περιέγραψε με λεπτομέρειες την κακοποίηση που υπέστη. Όπως και άλλες επιζώσες, η επαφή της με τον Έπσταϊν ξεκίνησε με ένα μασάζ, κατά τη διάρκεια του οποίου εκείνος της ζήτησε να αφαιρέσει το μπλουζάκι και το σουτιέν της.

«Ειλικρινά σκέφτηκα ότι ίσως ήταν απλώς ένας ηλικιωμένος πλούσιος άνδρας με κάποια φετίχ και τέλος», είπε. «Δεν με ένοιαζε ιδιαίτερα. Πλήρωνε το ενοίκιό μου».

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν τον επισκέφθηκε ξανά, η κατάσταση ήταν διαφορετική.

«Έβγαλα το μπλουζάκι μου όπως την πρώτη φορά και ξεκίνησα από τα πόδια του. Όταν έφτασα πιο ψηλά, άρχισε να τραβάει το τζιν μου, σχεδόν για να το ξεκουμπώσει», περιέγραψε.

Η ίδια του είπε ψευδώς ότι είχε περίοδο. Εκείνος όμως την πίεσε να συνευρεθούν σεξουαλικά και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά της.

Η Νίκι ντύθηκε γρήγορα και αποφάσισε ότι έπρεπε να φύγει αμέσως. Πήγε στο μπάνιο για να πλύνει τα χέρια της από τα λάδια του μασάζ και όταν επέστρεψε, ο Έπσταϊν της πρόσφερε νερό.

«Ήπια λίγο νερό και δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα για τουλάχιστον 12 ώρες μετά», είπε.

Όταν ξύπνησε, ένιωθε άρρωστη, βαριά και εξαντλημένη. Όπως ανέφερε, υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε υπάρξει σεξουαλική επαφή, παρότι η ίδια δεν θυμόταν τίποτα.

«Έχω κάνει διάφορες ψυχοθεραπείες για να θυμηθώ κάτι, αλλά είναι όλα σκοτάδι», είπε. «Μπορώ μόνο να κάνω λογικές υποθέσεις για το τι συνέβη».

Η ίδια πιστεύει ότι ο Έπσταϊν την είχε ναρκώσει και κακοποιήσει σεξουαλικά.

Αργότερα την ίδια ημέρα, όταν τον συνάντησε ξανά, εκείνος της ζήτησε να του κάνει ακόμη ένα μασάζ. Τότε, όπως είπε, επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι της.

«Προσπάθησε πάλι να κατεβάσει το τζιν μου και του είπα “όχι, έχω περίοδο”. Και τότε μου είπε: “Δεν χρειάζεται να μου λες ψέματα”», ανέφερε.

Η Νίκι συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να γνωρίζει την αλήθεια μόνο αν την είχε βιάσει ενώ ήταν αναίσθητη.

Μετά την κακοποίηση, όπως αποκάλυψε, είχε ακόμα και σκέψεις ότι τα παιδιά της ίσως θα ήταν καλύτερα χωρίς εκείνη. «Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα να επιβιώσω», είπε.

Η ίδια ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν «με σωστό, έντιμο και ηθικό τρόπο».

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει το υλικό των ερευνών για τον Έπσταϊν. Ωστόσο, παρά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων, περίπου δύο εκατομμύρια αρχεία παραμένουν ακόμη απόρρητα.

Η Νίκι εξέφρασε την οργή της για το γεγονός ότι χρειάστηκε νομοθετική παρέμβαση για να υπάρξει διαφάνεια, ενώ επέκρινε ακόμη και την ονομασία του νόμου, λέγοντας ότι συνεχίζει να «δοξάζει» τον δράστη.

«Γιατί να μην ονομαστεί προς τιμήν των επιζωσών;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεχής δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση δυσκολεύει την ψυχολογική αποκατάσταση των θυμάτων.

«Όταν το θέμα επανέρχεται διαρκώς, δεν μας επιτρέπει να επουλωθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι οι επιζώντες έχουν μετατραπεί σε «πιόνια» πολιτικής αντιπαράθεσης — κάτι που, όπως υπογράμμισε, είναι βαθιά προσβλητικό.

