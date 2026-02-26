Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ένας νεαρός στην περιοχή Τρισούρ της Κεράλα στην Ινδία, όταν ελέφαντας τον άρπαξε με την προβοσκίδα του και τον εκτόξευσε, στη διάρκεια θρησκευτικού φεστιβάλ σε ναό. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας σε μαζικές θρησκευτικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή ελεφάντων.

Βίντεο από το σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε στην Τρισούρ, στην πολιτεία της Κεράλα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό αρχικά, φαίνεται ο ελέφαντας να έχει χαμηλώσει ώστε να ανέβει επάνω του ένας άνδρας με θρησκευτική ενδυμασία. Ο άνδρας κάνει προσπάθεια, αρχικά φαίνεται να μην μπορεία να ανέβει, ενώ κρατιέται μάλλον από το αυτί του ελέφαντα.

#Watch | Man severely injured after elephant lifts and throws youth during temple festival in Kerala's Thrissur pic.twitter.com/ThCDsACcHv February 26, 2026

Στη συνέχεια, τα καταφέρνει, όμως την ώρα που κάθεται στον σβέρκο, το ζώο αρπάζει με την προβοσκίδα του έναν νεαρό που στεκόταν ακριβώς από δίπλα του, του τυλίγει αρχικά τα πόδια και στη συνέχεια τον εκσφενδονίζει στον αέρα, πετώντας τον αρκετά μέτρα μακριά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και διακομίστηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το NDTV, το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τη διαχείριση του πλήθους σε μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ελέφαντες, με τις σχετικές συζητήσεις να επανέρχονται στο δημόσιο διάλογο.

protothema.gr