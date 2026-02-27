Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών καταδικάστηκε οδηγός στη Βρετανία, ο οποίος τον Απρίλιο του 2025 προσέκρουσε χωρίς να φρενάρει σε ακινητοποιημένα οχήματα σε αυτοκινητόδρομο στο Ντέρμπισαϊρ, καθώς την ώρα της οδήγησης έπαιζε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στο κινητό του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και έγκυος γυναίκα που υποβλήθηκε σε επείγουσα καισαρική.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα σε άλλο αυτοκίνητο, φαίνεται το ΙΧ με οδηγό τον 30χρονο Τζακ Μπέντλεϊ να πέφτει αφρενάριστο πάνω στα άλλα οχήματα που έχουν ακινητοποιηθεί λόγω κίνησης.

Στο αυτοκίνητο, μάλιστα, στο οποίο έπεσε το ΙΧ με τον 30χρονο επέβαινε μια έγκυος, η οποία υπέστη κάταγμα λεκάνης και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου γέννησε πρόωρα, με αποτέλεσμα το μωρό της να μπει στην εντατική.

Εκτός από την έγκυο γυναίκα, τραυματίστηκαν ο οδηγός του οχήματος, δύο παιδιά και το σκυλί της οικογένειας.

Μετά τη σύλληψη του Μπέντλεϊ στο σημείο του ατυχήματος, η ανάλυση των δεδομένων από το κινητό τηλέφωνό του έδειξε ότι το χρησιμοποιούσε ενώ οδηγούσε επισκεπτόμενος ιστότοπους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

Ο αστυνομικός Ρίτσαρντ Μόρις, που ηγήθηκε της έρευνας, είπε: «Αυτή ήταν μια αποτρόπαια επίδειξη οδήγησης από τον Μπέντλεϊ, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού του αποσπασμένος από το τηλέφωνό του. Από το βίντεο ήταν σαφές ότι αν είχε προσέξει, θα είχε δει την ουρά των αυτοκινήτων μπροστά του και θα είχε προλάβει να σταματήσει εγκαίρως».

Ο 30χρονος Τζακ Μπέντλεϊ που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο η γυναίκα που χρειάστηκε να γεννήσει πρόωρα, η επείγουσα καισαρική τομή ήταν «πολύ τραυματική. Έχασα τόσα πολλά σε εκείνες τις πρώτες στιγμές. Θυμάμαι που ήμουν εκεί και έβλεπα όλες τις νοσοκόμες και τους γιατρούς να τρέχουν γύρω της επειδή ο πνεύμονας του παιδιού μου είχε καταρρεύσει και εγώ έπρεπε να μένω εκεί φοβισμένη για εκείνη. Λίγες ώρες αργότερα, κατέρρευσε και ο άλλος πνεύμονας. Δεν ήταν ακόμα αρκετά δυνατή για τον κόσμο. Για την πρώτη μου εγκυμοσύνη, αυτή ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία, που κανένας γονιός δεν περιμένει ή δεν θέλει να βιώσει».

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Μπέντλεϊ έχασε το δικαίωμα οδήγησης για τρία χρόνια και δύο μήνες.

protothema.gr