Οι διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν βαριές απώλειες και τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν να δηλώνει ότι η χώρα του βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με τον γείτονά της.

Καθώς οι εντάσεις συνεχίζονται και οι πιθανότητες για περαιτέρω κλιμάκωση δείχνουν αυξημένες, το Ισλαμαμπάντ δείχνει να είναι έτοιμο να μπει από θέση ισχύος στις μάχες, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο για τις στρατιωτικές δυνάμεις και τα οπλοστάσια των δύο χωρών.

Οι ένοπλες δυνάμεις Πακιστάν και Αφγανιστάν

Σε μια γενική εικόνα, οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν επωφελούνται από τον καλό ρυθμό πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού, ενισχυμένες με εξοπλισμό από τον κύριο αμυντικό εταίρο του, την Κίνα. Το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει να επενδύει στα στρατιωτικά πυρηνικά του προγράμματα και εκσυγχρονίζει επίσης το ναυτικό και την αεροπορία του.

Την ίδια στιγμή, η ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων των Αφγανών, Ταλιμπάν μειώνεται, με πτώση της ικανότητάς τους να χρησιμοποιούν ξένο εξοπλισμό που η ισλαμιστική ομάδα κατάσχεσε όταν επέστρεψε στην εξουσία στην ενδοχώρα χώρα το 2021. Η έλλειψη διεθνούς αναγνώρισης της διοίκησης των Ταλιμπάν έχει επίσης βλάψει τον εκσυγχρονισμό του στρατού.

Προσωπικό

Το Πακιστάν διαθέτει 660.000 ενεργά μέλη στις αμυντικές του δυνάμεις, εκ των οποίων 560.000 είναι στον στρατό ξηράς, 70.000 στην αεροπορία και 30.000 στο ναυτικό.

Η δύναμη του στρατού των Αφγανών Ταλιμπάν είναι μικρότερη, με μόνο 172.000 ενεργά μέλη. Ωστόσο, η ομάδα έχει ανακοινώσει σχέδια για την επέκταση των ενόπλων δυνάμεών της σε 200.000 μέλη.

Άρματα μάχης και πυροβολικό

Το Πακιστάν διαθέτει περισσότερα από 6.000 θωρακισμένα οχήματα μάχης και πάνω από 4.600 πυροβόλα.

Οι αφγανικές δυνάμεις διαθέτουν επίσης θωρακισμένα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων αρμάτων μάχης της σοβιετικής εποχής, θωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων, αλλά ο ακριβής αριθμός τους είναι άγνωστος. Ο ακριβής αριθμός των πυροβόλων που διαθέτουν, τα οποία είναι τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων, είναι επίσης άγνωστος.

Πολεμική αεροπορία

Το Πακιστάν διαθέτει στόλο 465 μαχητικών αεροσκαφών και πάνω από 260 ελικόπτερα, τα οποία περιλαμβάνουν ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων, επίθεσης και μεταφοράς.

Το Αφγανιστάν δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη ούτε πραγματική αεροπορία. Είναι γνωστό ότι διαθέτει τουλάχιστον έξι αεροσκάφη – μερικά από τα οποία χρονολογούνται επίσης από τη σοβιετική εποχή – και 23 ελικόπτερα, αν και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πόσα από αυτά είναι σε κατάσταση πτήσης.

Πυρηνικό οπλοστάσιο

Ενώ το Πακιστάν είναι μια χώρα με πυρηνικά όπλα και διαθέτει 170 πυρηνικές κεφαλές, το Αφγανιστάν δεν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Έχουν ιστορικό συγκρούσεων

Για χρόνια σύμμαχοι, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφού κατέλαβαν την εκ νέου την εξουσία στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλή καταφύγια σε ένοπλες οργανώσεις που διαπράττονται στην πακιστανική επικράτεια. Η Καμπούλ το διαψεύδει.

Από τον Οκτώβριο, δεν επιτρέπεται η διέλευση στα χερσαία περάσματα στα σύνορα των δυο χωρών παρά μόνο Αφγανών που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Εφήμερη κατάπαυση του πυρός που εγκρίθηκε τη 19η Οκτωβρίου, χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ήταν κλινικά νεκρή μόλις εννιά ημέρες αργότερα, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε την Καμπούλ ότι ενορχηστρώνει τις επιθέσεις που διαπράττονται από το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Οι αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων έκτοτε δεν επέτρεψαν να επιλυθεί η σύγκρουση, μολονότι παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε στη απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που πήραν αιχμαλώτους οι μαχητές της αφγανικής προεδρίας.

