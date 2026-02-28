Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του αραβικού δικτύου Al Jazeera στην Τεχεράνη, οι κάτοικοι τις ιρανικής πρωτεύουσας εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη, ειδικά προς τις επαρχίες στα βόρεια της χώρας. Στις κύριες οδικές αρτηρίες παρατηρείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τις αρχές να διευκολύνουν την κυκλοφορία, δίνοντας μεταξύ άλλων δωρεάν καύσιμα στους οδηγούς.

Η μαζική έξοδος ήρθε μετά από σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στους σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας να φύγουν από την πόλη, αν έχουν να πάνε κάπου με περισσότερη ασφάλεια.

Heavy traffic was seen in west Tehran after US and Israeli strikes on Iran, according to a video shared with Iran International. pic.twitter.com/woE4IinO1k February 28, 2026

Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μοτζτάμπα Χαλέντι, δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 από τις 32 περιφέρειες του Ιράν έχουν δεχθεί επιθέσεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να μείνουν μακριά από τα σημεία που χτυπήθηκαν.

Η ιρανική κυβέρνηση τονίζει ότι η χώρα διαθέτει ικανό απόθεμα τροφίμων και καυσίμων, ενώ ανακοίνωσε ότι παραχωρεί έκτακτες εξουσίες στους κυβερνήτες των παραμεθόριων επαρχιών για την εισαγωγή βασικών αγαθών όταν είναι απαραίτητο.

Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων είναι κλειστά μέχρι νεωτέρας και τα μαθήματα θα μεταφερθούν διαδικτυακά, όπου αυτό είναι δυνατόν. Βέβαια, πολλά πανεπιστήμια και σχολεία είχαν ήδη ξεκινήσει τη διαδικτυακή λειτουργία εδώ και εβδομάδες εν μέσω φοιτητικών διαμαρτυριών.

Πηγή: ertnews.gr