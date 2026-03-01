Το Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) μετέδωσε πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι ο Ανώτατος Ηγέτης πέθανε στον χώρο εργασίας του, στην κατοικία του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ιράν υπογράμμισε ότι, παρά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί, ο Χαμενεΐ δεν βρισκόταν σε «ασφαλή και μυστική τοποθεσία», αλλά στο γραφείο του, εντός της επίσημης κατοικίας του.

Ο Αλί Χαμενεΐ κατείχε τη θέση του Ανώτατου Ηγέτη (Rahbar στα ιρανικά) από το 1989 οπότε και διαδέχθηκε τον διαδεχόμενος τον Αγιατολάχ Χομεϊνί τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο Ανώτατος Ηγέτης διατηρούσε τον τελικό λόγο σε όλες τις κρατικές υποθέσεις, τον στρατό, τη δικαιοσύνη και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ανώτατοι ηγέτες του Ιράν, συνήθως θεωρούνται αντίστοιχοι των αγίων για όλο τον σιιτικό κόσμο.

Ο Αγιατολάχ παρά την κριτική της Δύσης, θεωρούνταν ως αυτός που δεν ήθελε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και είχε εκδώσει σχετική διαταγή. Πλέον η Δύση κινείται σε αχαρτογράφητα νερά.

Τι ανέφερε η δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ιράν για τις τελευταίες στιγμές του Αλί Χαμενεΐ

«Ο Ανώτατος Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν μαρτύρησε στον χώρο εργασίας του, στην κατοικία του Ηγέτη.

Τη στιγμή του μαρτυρίου, εκτελούσε τα καθήκοντά του και βρισκόταν στον χώρο εργασίας του (το γραφείο του), και αυτή η δειλή επίθεση έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το σιωνιστικό καθεστώς και τους περιφερειακούς αντιδραστικούς έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο ηγέτης της Επανάστασης ζει σε ασφαλή και μυστική τοποθεσία.

Ο μαρτυρικός θάνατός του στον χώρο εργασίας του διαψεύδει για άλλη μια φορά αυτούς τους ισχυρισμούς και τον ψυχολογικό πόλεμο του εχθρού, δείχνοντας ότι πάντα στεκόταν ατρόμητος και γενναίος ανάμεσα στον λαό και στην πρώτη γραμμή της ευθύνης ενάντια στην αλαζονεία».

