Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, διαμήνυσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν «θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί» και δεν πρόκειται να σταματήσουν «πριν επιτευχθούν οι στόχοι».

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο αξιολόγησης της σύγκρουσης με τη συμμετοχή του Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, του ανώτατου διοικητή του στρατού και άλλων αξιωματούχων της άμυνας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Κατς χαρακτήρισε τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ως «σημείο καμπής».

«Όλοι ελπίζουμε ότι η δραστηριότητα αυτή θα οδηγήσει επίσης στο αποτέλεσμα που θέλουμε, ότι ο ιρανικός λαός θα είναι σε θέση να απομακρύνει αυτό το καθεστώς για τον εαυτό του, για εμάς και για ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε, σύμφωνα με σχόλια που παρείχε το γραφείο του.

