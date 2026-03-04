Ατύχημα με έναν εργάτη που βρισκόταν σε καλαθοφόρο όχημα να τραυματίζεται σοβαρά σημειώθηκε την Τρίτη στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, το καλάθι μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργάτης έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα ο ίδιος να κρεμαστεί στο κενό για να γλιτώσει.

WOW🚨: Insane footage out of Baton Rouge, Louisiana 🔥

A utility worker desperately fights to escape a bucket truck engulfed in flames. pic.twitter.com/ZW9QENO3Sv March 4, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο εργάτης τελικά έπεσε στο έδαφος με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη.

Η πρώτη εκτίμηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης Μπάτον Ρουζ είναι ότι το ατύχημα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη.



Τοπικά μέσα μετέδωσαν, επίσης, ότι το καλάθι με τον εργάτη χτύπησε σε καλώδια ρεύματος πριν να ξεσπάσει η φωτιά.

WOW🚨: Insane footage out of Baton Rouge, Louisiana 🔥

A utility worker desperately fights to escape a bucket truck engulfed in flames. pic.twitter.com/ZW9QENO3Sv March 4, 2026

protothema.gr