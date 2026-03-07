Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος της εκστρατείας της χώρας του κατά του Ιράν μέχρι στιγμής είναι 15.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι «μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Τραμπ.

«Αυτοί ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι», είπε αναφερόμενος σε όσους έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες.

protothema.gr