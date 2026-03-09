Ένας στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) τιμωρήθηκε πειθαρχικά μετά από βίντεο που τον έδειχνε να βανδαλίζει ένα μνημείο αφιερωμένο στον εκλιπόντα Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ στη βόρεια Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τους Times Of Israel.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε χθες έδειχνε τον στρατιώτη να χτυπά επανειλημμένα το μνημείο, στην πόλη Ζαμπάμπντεχ, κοντά στην Τζενίν, με μια βαριοπούλα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, οι IDF αναφέρουν ότι το περιστατικό «είναι σοβαρό και δεν συνάδει με τις καθορισμένες διαδικασίες».

Δείτε το βίντεο με τον βανδαλισμό:

Israeli occupation forces vandalize a memorial for late Palestinian leader Yasser Arafat in the town of Zababdeh, near Jenin. pic.twitter.com/NWu55Jy6RF — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) March 7, 2026

Ο στρατός αναφέρει ότι ο αρμόδιος διοικητής της ταξιαρχίας «διεξήγαγε άμεση έρευνα και ο στρατιώτης έλαβε πειθαρχικά μέτρα».

Οι στρατιώτες και οι διοικητές «υποβλήθηκαν επίσης σε διευκρίνιση των διαδικασιών επί του θέματος», προσθέτουν οι IDF.

protothema.gr