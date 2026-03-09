Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή σε κτήριο στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης στη Σκωτία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τη μερική κατάρρευση του κτηρίου.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων στην Union Street το απόγευμα της Κυριακής, με το βικτοριανό κτήριο να καταρρέει λίγες ώρες αργότερα καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν. Όλες οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στο Κεντρικό Σταθμό της Γλασκώβης, τον πιο πολυσύχναστο σταθμό της Σκωτίας, αναμένεται να ακυρωθούν τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

🚨 UPDATE: Glasgow Central Station closed after city centre blaze



More than 60 firefighters are battling a major fire on Union Street in Glasgow city centre, hours after the blaze was first reported on Sunday afternoon.



The fire broke out in a four-storey commercial building…

Here's how the fire in Glasgow city centre started. Does this business look legitimate to you? No signage. No company logos or advertisements.



Yookay vape shop has destroyed part of our cities history. This is spreading to Central station and the central station hotel.

Η Πυροσβεστική της Σκωτίας προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς οι πάνω από 60 πυροσβέστες συνέχιζαν να επιχειρούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, περισσότερες από 13 ώρες μετά την πρώτη ειδοποίηση.

Water has been pumped from the River Clyde to douse the flames, but the fire has taken hold of the Victorian buildings.



Water has been pumped from the River Clyde to douse the flames, but the fire has taken hold of the Victorian buildings.

Μετά από μια συνάντηση τα μεσάνυχτα, η Network Rail δήλωσε: «Όπως έχουν τα πράγματα, δεν έχουμε εντοπίσει σημαντικές ζημιές στο σταθμό. Θα το αξιολογήσουμε πλήρως με το πρώτο φως της ημέρας».

🚨🎥 MOMENT GLASGOW CENTRAL STATION COLLAPSES – CAUGHT ON CAMERA



Awful to see



Awful to see

Praise to the firefighters for the brave work they do

Η πρώτη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική έφτασε χθες περίπου στις 15:45 τοπική ώρα, αλλά η πυρκαγιά επιδεινώθηκε το βράδυ. Αρχικά είχε παρατηρηθεί καπνός να βγαίνει από το κτήριο δίπλα στην είσοδο του σταθμού, αλλά μέσα σε λίγες ώρες, οι φλόγες ήταν ορατές, με αυτόπτες μάρτυρες να τις περιγράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «καταστροφικές».

🚨 UPDATE: Glasgow Central to remain closed after huge city centre fire



More than 60 firefighters are continuing to battle a major blaze on Union Street in Glasgow city centre, after the fire broke out at around 3.46pm on Sunday.



The fire tore through a four-storey commercial… pic.twitter.com/3yWC4UEU4N — Stef Spode (@StefSpodeUK) March 8, 2026

Την ίδια στιγμή, το BBC Scotland που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε ότι είδε τον θόλο στη γωνία του κτιρίου να καταρρέει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ενώ ένα καφέ που βρίσκεται στο κτήριο, έγινε γνωστό ότι καταστράφηκε ολοσχερώς επίσης. Η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου Willow που βρίσκεται στο κτήριο, γνωστοποίησε επίσης ότι η επιχείρησή της καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά. Το ξενοδοχείο Voco Grand Central Hotel που βρίσκεται εντός του σταθμού εκκενώθηκε και όλοι μεταφέρθηκαν σε άλλο ξενοδοχείο της πόλης.

Πώς ήταν ο σταθμός πριν την φωτιά:

Really sad to see the destruction the fire has caused on Union Street in Glasgow. Thankfully looks like nobody was hurt although there was a lot of businesses.



This iconic building is now completely gone.



I restored an old photo of it into a high quality video using AI… pic.twitter.com/Nu6EwNun3G — Bruffstar (@bruffstar) March 8, 2026

