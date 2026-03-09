Την υπογραφή του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ έφεραν οι πρώτοι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από το Ιράν μετά την εκλογή του.
Η Τεχεράνη εξαπέλυσε ομοβροντία πυραυλικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρο το Ισραήλ, με το μήνυμα στον πύραυλο που υπεγράφη να υποδεικνύει πως ο νέος ηγέτης, ο γιος του Αλί Χαμενεΐ ήρθε για να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του.
Όπως έγινε γνωστό το Ιράν εξαπέλυσε δύο τεράστια κύματα υπερηχητικών πυραύλων Fattah-2 κατευθείαν προς το Ισραήλ.