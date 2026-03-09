Την υπογραφή του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ έφεραν οι πρώτοι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από το Ιράν μετά την εκλογή του.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε ομοβροντία πυραυλικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρο το Ισραήλ, με το μήνυμα στον πύραυλο που υπεγράφη να υποδεικνύει πως ο νέος ηγέτης, ο γιος του Αλί Χαμενεΐ ήρθε για να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του.

“At your service, Sayyid Mojtaba.”

This is what the IRGC wrote on one of the missiles before launching it toward Israel. pic.twitter.com/2ZpiUOfc3l March 9, 2026

Όπως έγινε γνωστό το Ιράν εξαπέλυσε δύο τεράστια κύματα υπερηχητικών πυραύλων Fattah-2 κατευθείαν προς το Ισραήλ.

BREAKING: Iran unleashes two massive waves of Fattah-2 hypersonic glide missiles straight at Israel.



These are the first strikes under Iran’s new Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, widely known for being much more agressive. pic.twitter.com/upAXSavPBK — Parody Jeff (@BackupJeffx) March 9, 2026

