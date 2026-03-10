Αίσθηση προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η αιφνιδιαστική παραίτηση του προέδρου του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, Τεντ Κάρτερ, υπόθεση που φέρεται να συνδέεται με στενή σχέση που διατηρούσε με podcaster ελληνικής καταγωγής.

Η αποχώρηση του 66χρονου Κάρτερ από τη θέση του επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται έπειτα από παραδοχή του ίδιου προς το διοικητικό συμβούλιο του Ohio State ότι «επέτρεψε ανάρμοστη πρόσβαση στη διοίκηση του πανεπιστημίου» σε γυναίκα που αναζητούσε βοήθεια για την προσωπική της επιχείρηση. Ο ίδιος δήλωσε ότι πρόκειται για λάθος από μέρους του και άφησε να εννοηθεί στη δήλωσή του ότι η σύζυγός του, με την οποία είναι παντρεμένος σχεδόν 45 χρόνια, παραμένει στο πλευρό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC 4, η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με τη Χρυσάνθη Βλάχος, παρουσιάστρια του «Callout Podcast», μιας εκπομπής που απευθύνεται κυρίως σε βετεράνους. Τη σύνδεση αυτή ανέφερε χορηγός της εκπομπής, επισημαίνοντας ότι η παραίτηση του Κάρτερ «πιθανόν σχετίζεται με σχέση μεταξύ του ίδιου και της παρουσιάστριας του podcast».

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός οικονομικής ανάπτυξης JobsOhio ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την παραίτηση του Κάρτερ και ότι η υπόθεση «ενδέχεται να συνδέεται με σχέση μεταξύ του ίδιου και της παρουσιάστριας ενός podcast για βετεράνους, το οποίο είχε λάβει χορηγία». Ο οργανισμός σημείωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη χορηγία εντασσόταν στην αποστολή του για δράσεις προσέγγισης προς την κοινότητα των βετεράνων και ότι η διαδικασία χρηματοδότησης ακολούθησε τις συνήθεις νομικές και διοικητικές διαδικασίες.

Οι απολαβές του Κάρτες έφτασαν το 1,5 εκατ. δολάρια πέρυσι

Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιου του Οχάιο αποτελεί το έκτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερους από 60.000 φοιτητές και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία τόσο στον αθλητισμό – με μία από τις πιο αναγνωρισμένες ομάδες αμερικανικού φούτμπολ – όσο και στον τομέα της ιατρικής, μέσω του υψηλού κύρους ιατρικού του κέντρου. Ως πρόεδρος του ιδρύματος, ο Τεντ Κάρτερ είχε την ευθύνη της διαχείρισης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 με έσοδα ύψους 11,5 δισ. δολαρίων και δαπάνες 10,9 δισ., αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν οι «πόροι» που, όπως παραδέχθηκε, διέθεσε στην γυναίκα αφορούσαν οικονομική στήριξη.

Μέχρι πρόσφατα, το διοικητικό συμβούλιο φαινόταν ικανοποιημένο από το έργο του: τον περασμένο Αύγουστο του χορηγήθηκε αύξηση άνω των 50.000 δολαρίων λόγω επιδόσεων, επιπλέον του ετήσιου μισθού του ύψους 1,1 εκατ. δολαρίων, καθώς και μπόνους σχεδόν 400.000 δολαρίων. Το συμβόλαιό του επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ έως το 2028, ενώ οι πρόεδροι του Ohio State διαθέτουν επίσης επίσημη κατοικία σε πολυτελή έπαυλη αξίας περίπου 3,6 εκατ. δολαρίων σε προάστιο του Κολόμπους.

Οι συχνές εμφανίσεις στο podcast και οι συνεργασίες

Ο Κάρτερ εμφανιζόταν συχνά στο συγκεκριμένο podcast τους τελευταίους μήνες, όπως προκύπτει από αναρτήσεις της Βλάχος στα κοινωνικά δίκτυα και στο LinkedIn. Φωτογραφία από το εθνικό συνέδριο των Student Veterans of America που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο Κολοράντο Σπρινγκς τον δείχνει να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη Βλάχος. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η παρουσιάστρια τον χαρακτήριζε «αγαπητό φίλο και μέντορα».

Ο Κάρτερ, ο οποίος υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για 38 χρόνια μετά την αποφοίτησή του από τη Ναυτική Ακαδημία το 1981, συμμετείχε φέτος σε εννέα από τα 14 βίντεο που έχει δημοσιεύσει το podcast. Παρά την παρουσία του, η εκπομπή φαίνεται να είχε περιορισμένη απήχηση, συγκεντρώνοντας μόλις μερικές εκατοντάδες θεατές σε κάθε επεισόδιο.

Τον Ιανουάριο του 2025, το podcast είχε συνδιοργανώσει στο Ohio State την παράσταση «Last Out: Elegy of a Green Beret», στην οποία συμμετείχαν βετεράνοι και μέλη οικογενειών στρατιωτικών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, την JobsOhio, την AEP και τον οργανισμό Columbus Region.

Λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Instagram της εκπομπής, ο Κάρτερ φέρεται να ανταπέδωσε τη στήριξη, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του Ohio State ως χορηγού σε εκδήλωση με τίτλο «Gaff-N-Go Rodeo» που διοργανώθηκε στη Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια. Μάλιστα, έδωσε και ο ίδιος το παρών στο event.

Στην ανακοίνωση της παραίτησή του, ο 66χρονος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης ή τις συνθήκες που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Από την πλευρά της, η Βλάχος δεν απάντησε σε προσέγγιση της New York Post για κάποιο σχόλιο.

