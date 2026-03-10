Ανησυχία έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το γεγονός ότι το Ιράν φέρεται να ενεργοποιεί «πράκτορες εν υπνώσει» (sleeper agents), δηλαδή αδρανή δίκτυα κατασκόπων ή πρακτόρων που τοποθετούνται σε μία ξένη χώρα ή οργανισμό με σκοπό να ενσωματωθούν πλήρως, ζώντας μια φαινομενικά φυσιολογική ζωή, χωρίς να αναλαμβάνουν άμεση δράση.

Σύμφωνα με μία ομοσπονδιακή προειδοποίηση που εστάλη στις αρχές επιβολής του νόμου και η οποία εξετάστηκε από το ABC News, οι ΗΠΑ έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που θεωρείται ότι προέρχονται από το Ιράν και που ενδέχεται να χρησιμεύσουν ως «επιχειρησιακός καταλύτης» για «πράκτορες εν υπνώσει» εκτός της χώρας.

Η προειδοποίηση αναφέρεται σε «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» από μία μετάδοση «πιθανώς ιρανικής προέλευσης» που αναμεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά το θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που δολοφονήθηκε σε μια αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη και φαινόταν να προορίζεται για «μυστικούς αποδέκτες» που διαθέτουν το κλειδί κρυπτογράφησης, το είδος του μηνύματος που προορίζεται να μεταδώσει οδηγίες σε «μυστικούς πράκτορες ή “πράκτορες εν υπνώσει”» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «προορίζονταν για την ενεργοποίηση ή την παροχή οδηγιών σε «πράκτορες εν υπνώσει» που λειτουργούν εκτός της χώρας προέλευσης.

«Αν και το ακριβές περιεχόμενο αυτών των μεταδόσεων δεν μπορεί να προσδιοριστεί προς το παρόν, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επαγρύπνηση», ανέφερε η προειδοποίηση.

Η προειδοποίηση είναι προσεκτικά διατυπωμένη και διευκρινίζει ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», δίνοντας οδηγίες στις αρχές επιβολής του νόμου να αυξήσουν την παρακολούθηση ύποπτων ραδιοσυχνοτήτων.

Όπως σημειώνει το ABC News, εφόσον το περιεχόμενο της προειδοποίησης αποδειχθεί αληθές, θα επιβεβαιώσει τους φόβους που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ότι οι κρυφοί πυρήνες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Δύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα.

