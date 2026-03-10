Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε λεωφορείο στο Κερτσέρ της Ελβετίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο -άγνωστο όμως σε ποια κατάσταση- ενώ άλλοι δύο δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Βίντεο και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Η ταυτότητα των τραυματιών είναι γνωστή, αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ελβετία, αλλά όχι και αυτή των τραυματιών.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A March 10, 2026

🚨 A man set himself on fire aboard a bus in kerzers, Switzerland, leaving multiple people injured. pic.twitter.com/TUHZgOALkN — Stall (@Stallupdate) March 10, 2026

Αρχικά εκπρόσωπος της αστυνομίας έλεγε στο πρακτορείο Keystone-SDA ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια της φωτιάς.

Μαρτυρίες μιλούσαν όμως για ένα άτομο που αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε ότι αιτία είναι η αυτοπυρπόληση, ούτε αν πρόκειται για τρομοκρατική πράξη. Τα ακριβή περιστατικά παραμένουν ακόμη άγνωστα. Επιπλέον οι Αρχές δεν ανέφεραν αν το πρόσωπο αυτό τραυματίστηκε ή πέθανε.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, ενώ η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην προσεγγίζουν το σημείο.

