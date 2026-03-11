Η νήσος Χαργκ, απ’ όπου περνά το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, θεωρείται πιθανός στόχος. Ωστόσο, ένα πλήγμα στις εγκαταστάσεις του θα μπορούσε να πλήξει την ιρανική οικονομία και να προκαλέσει σοκ στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Αφού το Ισραήλ έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και στην περιοχή Αλμπόρζ, βόρεια της χώρας, την περασμένη εβδομάδα, επανήλθαν τα ερωτήματα για το μέλλον της ιρανικής νήσου Χαργκ.

Το νησί αυτό αποτελεί την κύρια πετρελαϊκή αρτηρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς μέσω αυτού περνά περισσότερο από το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, οι περισσότερες από τις οποίες κατευθύνονται προς την Κίνα.

Το μικρό αυτό νησί στον Περσικό Κόλπο έχει αναδειχθεί σε πιθανό στόχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ καθώς η κλιμάκωση συνεχίζεται.

Πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την «έκπληξη» του πολέμου που ενδεχομένως σχεδιάζουν οι δύο σύμμαχοι για να τερματίσουν τη σύγκρουση.

Τι γνωρίζουμε όμως για το νησί και τι θα σήμαινε η επίθεσή του για την οικονομία του Ιράν αλλά και για την παγκόσμια αγορά;

Ένα ευάλωτο αλλά κρίσιμο σημείο

Η νήσος Χαργκ θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ευάλωτα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Παρότι επανειλημμένα θεωρείται πιθανός στρατιωτικός στόχος, μέχρι σήμερα έχει παραμείνει εκτός επιθέσεων. Ωστόσο, η καταστροφή της, εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για το ιρανικό καθεστώς και να επιταχύνει το τέλος του πολέμου, όπως επιθυμούν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός διαπραγματευτής για το Ιράν επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, Ρίτσαρντ Νεφιού, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «χωρίς το νησί αυτό η οικονομία καταρρέει». Ένα στρατιωτικό πλήγμα στις εγκαταστάσεις του θα ήταν ισχυρό πλήγμα για την Τεχεράνη, αλλά θα μπορούσε επίσης να επεκτείνει τον πόλεμο και να προκαλέσει σοκ στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η γεωγραφία του το καθιστά επίσης εύκολο στόχο. Το νησί έχει μήκος μόλις έξι χιλιόμετρα και βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν, κοντά στην επαρχία Μπουσέρ. Οι περισσότερες ιρανικές ακτές είναι πολύ ρηχές για τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια του κόσμου, γι’ αυτό το Χαργκ αποτελεί τον βασικό κόμβο φόρτωσης.

Οι εγκαταστάσεις του είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες: δεκάδες δεξαμενές αποθήκευσης βρίσκονται στο νότιο τμήμα του νησιού, ενώ μεγάλες προβλήτες εκτείνονται προς βαθιά νερά για τη φόρτωση γιγαντιαίων δεξαμενόπλοιων. Στο νησί υπάρχουν επίσης κατοικίες εργαζομένων και ένας μικρός αεροδιάδρομος που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios τον περασμένο Μάρτιο, η αμερικανική κυβέρνηση εξέτασε νέα σχέδια για το Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και επιχειρήσεις κομάντο για την εξασφάλιση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας ή ακόμη και την κατάληψη του νησιού, το οποίο έχει δυνατότητα φόρτωσης περίπου επτά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν εφιάλτης για την Κίνα, αλλά όχι μόνο για αυτήν.

