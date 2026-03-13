Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι βομβαρδισμοί σε όλο το Ιράν, με την αεράμυνα να επιχειρεί στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 14η ημέρα.

Παράλληλα, ιρανική πυραυλική επίθεση τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια στο βόρειο Ισραήλ νωρίς την Παρασκευή.

Στο Ιράκ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απώλεια στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135, με την οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, να αναλαμβάνει την ευθύνη, επικαλούμενη «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

06:19 – To οπλοστάσιο των ΗΠΑ στο Ιράν

Γράφημα με τα είκοσι οπλικά συστήματα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν δημοσίευσε το Αl Jazzeera. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομία των ΗΠΑ, με τους ειδικούς να λένε ότι πολλά εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα τα πετρελαιοφόρα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο Στενά του Ορμούζ.

The war on Iran could impact the US economy, with experts saying much depends on how quickly oil tankers can return to the Strait of Hormuz https://t.co/STMY9FIMW4 pic.twitter.com/JlNcNbxNkm March 13, 2026

06:17 – Τραμπ: Πιστεύω ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ζωντανός αλλά «τραυματισμένος»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ζωντανός αλλά «τραυματισμένος», μετά τον θάνατο του πατέρα του, πρώην ανώτατου ηγέτη, την πρώτη ημέρα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που επιλέχθηκε την Κυριακή από συνέλευση κληρικών. Τα πρώτα του σχόλια ως ανώτατος ηγέτης μεταδόθηκαν την Πέμπτη από τηλεοπτικό παρουσιαστή.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, αφού η κρατική τηλεόραση τον χαρακτήρισε τραυματία πολέμου.

«Νομίζω ότι πιθανότατα είναι (ζωντανός). Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος, αλλά πιστεύω ότι μάλλον είναι ζωντανός με κάποιον τρόπο», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Fox News «The Brian Kilmeade Show». Οι δηλώσεις του δημοσιεύθηκαν από το Fox News αργά την Πέμπτη.

Στα πρώτα του σχόλια, ο Χαμενεΐ δεσμεύθηκε να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και κάλεσε τις γειτονικές χώρες να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους, διαφορετικά –όπως είπε– το Ιράν κινδυνεύει να τις στοχοποιήσει.

06:08 – Λίντσεϊ Γκρέιαμ: Δεν χρειάζονται χερσαία στρατεύματα στο Ιράν, αλλά ο πόλεμος θα συνεχιστεί

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ υποβάθμισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για εβδομάδες.

«Δεν βλέπω αυτή τη σύγκρουση να τελειώνει σήμερα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

«Νομίζω ότι η αποστολή είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορέσουν να ανασυνταχθούν, ότι θα είναι πέρα από κάθε δυνατότητα να κατασκευάσουν πυραύλους για να μας πλήξουν και ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ ξανά στο πυρηνικό πρόγραμμα», είπε.

06:07 – Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μέλος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ισραηλινή επιδρομή έπληξε μέλος της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, δήλωσε ο στρατός την Παρασκευή.

«Πριν από λίγο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

06:04 – Σαουδική Αραβία: Νέες αναχαιτίσεις drones

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε τέσσερα ακόμη drones πάνω από τις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της.

05:46 – Εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι

Ισχυρές εκρήξεις έσεισαν ακίνητα στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου αναδίδονταν πυκνοί καπνοί, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ανταποκριτής του πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε πριν από λίγο ότι ένιωσε το κτήριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.

05: 42 – Ιρακινή οργάνωση που συνδέεται με το Ιράν λέει ότι τα γαλλικά συμφέροντα στην περιοχή είναι στόχοι

Φιλοϊρανική ένοπλη ομάδα στο Ιράκ ανακοίνωσε ότι τα «γαλλικά συμφέροντα» στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θεωρούνται στόχοι.