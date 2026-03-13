Δεκάδες τραυματίες – οι περισσότεροι ελαφρά- ήταν ο απολογισμός της επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο στην πόλη Ζανζίρ στο βόρειο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post ο πύραυλος χτύπησε κοντά σε τέσσερα σπίτια προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ένα εξ αυτών καθώς και σε αρκετά αυτοκίνητα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές του Ισραήλ, οι τραυματίες είναι 58 με τους περισσότερους να έχουν τραύματα από γυαλιά που έσπασαν από το ωστικό κύμα ενώ μια γυναίκα ηλικίας 34 ετών τραυματίστηκε σοβαρότερα από θραύσματα.

תיעוד מפעילות כוחות פיקוד העורף בזירת האירוע בזרזיר



כוחות פיקוד העורף בסדיר ובמילואים פועלים כעת בשילוב ארגוני החירום בזירת הנפילה בזרזיר. הכוחות מבצעים הערכת מצב בזירה בשיתוף גופי החירום וההצלה, במטרה לזכות את הזירה.



נסיבות האירוע בתחקור pic.twitter.com/LKhqwx21rb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026

«Όταν φτάσαμε στο σημείο είδαμε ζημιές σε αρκετά σπίτια. Μια 34χρονη είχε τραυματιστεί στην πλάτη από θραύσματα και ένα 17χρονο κορίτσι τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά» δήλωσε εκπρόσωπος της Magen David Adom.

Ανάμεσα στους τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες είναι και 27 παιδιά.

protothema.gr