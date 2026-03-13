Σε μια σφοδρή πολιτική κόντρα με σκληρούς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν έχει μετατραπεί η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Μπορεί οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ να μοιάζουν ισχυρότερες από ποτέ, αλλά δεν λείπει η πολιτική αντιπαράθεση και σίγουρα οι αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις δεν καθορίζονται μονάχα από τη στενή συνεργασία μεταξύ του Τραμπ και του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Τετάρτη χαρακτήρισε τον Χέρτσογκ «αδύναμο και αξιολύπητο» για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το αίτημα χάριτος του Νετανιάχου, καθώς εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ότι η «αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία» του Ισραήλ δεν είναι προς πώληση.

After Trump brands him ‘weak and pathetic,’ Herzog says the insults are ‘blatant attack’ on Israel’s sovereignty https://t.co/XL50mwb2Lx — ToI ALERTS (@TOIAlerts) March 13, 2026

«Κατάφωρη επίθεση στην κυριαρχία του Ισραήλ»



Ο συνήθως ψύχραιμος αρχηγός του ισραηλινού κράτους υπαινίχθηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες προσβολές του Τραμπ σχετικά με το αίτημα χάριτος αποτελούν «μια κατάφωρη επίθεση στα σύμβολα της διακυβέρνησης και της κυριαρχίας του κράτους του Ισραήλ», μετέδωσαν οι Times of Israel.

«Δεν επιδιώκω τη δική μου τιμή, αλλά την τιμή του κράτους», δήλωσε. «Υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτικών και νομικών διαφωνιών που συνεχίζονται εδώ και δεκαετίες για διάφορα ζητήματα -ακόμη και με τους συμμάχους μας- και μιας κατάφωρης επίθεσης στα σύμβολα της διακυβέρνησης και της κυριαρχίας του κράτους του Ισραήλ. Πρέπει να γίνει μια δήλωση σχετικά με αυτό το ζήτημα», τόνισε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

«Η αξιοπρέπειά μας, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία μας δεν είναι προς πώληση σε κανέναν», υπογράμμισε.

«Φυσικά, θα εξετάσω το αίτημα για χάρη όταν φτάσει, με τον πιο ανεξάρτητο και ελεύθερο τρόπο -χωρίς πίεση και χωρίς φασαρία από καμία κατεύθυνση-, με καθαρό μυαλό και καθαρά χέρια», είπε ο Χέρτσογκ.

SIDE NOTE: President Herzog may be one of the nicest guy in all of Israel. pic.twitter.com/25ZvrUJ6B2 — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 13, 2026

Τραμπ κατά Χέρτσογκ: «Είναι όλο μ……ς»



«Δεν χρειάζεται καμία νομική γνωμοδότηση» είπε ο Τραμπ για τον Χέρτσογκ σε τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη. «Είναι όλο μ…..ες. Είναι ένας αδύναμος και αξιολύπητος τύπος. Θέλω ο Μπίμπι (Νετανιάχου) να επικεντρωθεί στον πόλεμο, όχι σε μ…..ες».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Χέρτσογκ για την αποτυχία του μέχρι στιγμής να εκδώσει χάρη για τον Νετανιάχου στην εν εξελίξει ποινική δίκη για διαφθορά. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Χέρτσογκ «ντροπή», επειδή δεν απένειμε χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

