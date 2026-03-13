Το Πεντάγωνο αυξάνει τις στρατιωτικές του δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας μονάδα πεζοναυτών και περισσότερα πολεμικά πλοία στη θαλάσσια περιοχή των Στενών Ορμούζ, καθώς το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις του.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε το αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης (CENTOCOM) για την αποστολή αμφίβιας ομάδας μάχης, συνοδευόμενης από μονάδα πεζοναυτών, συνήθως αποτελούμενης από αρκετά πολεμικά πλοία και 5.000 πεζοναύτες.
Πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στέλνουν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ
