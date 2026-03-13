Το Στενό του Ορμούζ είναι «ένα από από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον» για να διασφαλισθεί, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, παραδεχόμενος ότι δεν θα είναι δυνατόν να παρεμποδισθούν σύντομα οι ιρανικές επιθέσεις κατά των πλοίων που θα διέρχονται από την ζώνη.

«Είναι ένα από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον», απάντησε ο στρατηγός Κέιν σε ερώτηση που διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Εξήγησε δε ότι θα πρέπει να προηγηθούν άλλες στρατιωτικές δράσεις πριν γίνει δυνατόν να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της προστασίας των πλοίων κατά την διέλευσή τους από το Στενό.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε από την πλευρά του ότι τα αμερικανικά πολεμικά σχέδια προέβλεπαν εξ αρχής την διασφάλιση του Στενού του Ορμούζ.

«Δεν είναι ένα στενό όπου θα επιτρέψουμε την αμφισβήτηση του ελέγχου ή θα επιτρέψουμε τον αποκλεισμό των ροών των αγαθών», πρόσθεσε επίσης χωρίς να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Πάντως, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Γουάιτ δήλωσε χθες ότι ο στρατός «δεν είναι έτοιμος» προς το παρόν να συνοδεύσει τα τάνκερ που θα διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, αλλά θεωρεί «πιθανόν» ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός έσβησε μήνυμα που είχε δημοσιεύσει λίγα λεπτά πριν που ανακοίνωνε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε συνοδεύσει το πρώτο τάνκερ μέσα από το Στενό.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι κάτι τέτοιο συνέβη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ