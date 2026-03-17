Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.





Σε δήλωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι Φρουροί ανέφεραν ότι ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε σε «επίθεση του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού».



Ο Σολεϊμανί ηγούνταν της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επόπτευε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας.

Ποιος ήταν

Ο Σολεϊμανί, γεννημένος το 1964, εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν–Ιράκ υπηρέτησε ως διοικητής τάγματος, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση διαφόρων μονάδων των Φρουρών.

Από το 2019 βρισκόταν στην ηγεσία της Μπασίτζ, μιας παραστρατιωτικής εθελοντικής πολιτοφυλακής που υπάγεται στο IRGC και αριθμεί περίπου 450.000 μέλη, γεγονός που τον καθιστούσε κεντρικό παράγοντα στον μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν.

Θεωρούμενος ένθερμος υποστηρικτής της ιρανικής κυβέρνησης, ο Σολεϊμανί έχει βρεθεί στο στόχαστρο κυρώσεων από πολλές δυτικές χώρες και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.