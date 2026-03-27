Ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει περισσότερους από 850 πυραύλους Tomahawk μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες επιχειρήσεων κατά του Ιράν, γεγονός που οδηγεί σε ταχεία εξάντληση των αποθεμάτων και προκαλεί έντονη ανησυχία στο Πεντάγωνο, με συζητήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αναπλήρωσή τους.

Μεταξύ τους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας πύραυλος που έπληξε την περιοχή ενός δημοτικού σχολείου στην ιρανική πόλη Μινάμπ κατά τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης, προκαλώντας τον θάνατο άνω των 150 παιδιών, σύμφωνα με τους Ιρανούς.

Η Washington Post επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βασίζονται πολύ στους Tomahawk, ήδη από τον πόλεμο του Κόλπου το 1991.

Εκτοξεύονται από πλοία επιφανείας και υποβρύχια και μπορούν να διανύσουν απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων, μειώνοντας την ανάγκη αποστολής πιλότων σε εναέριο χώρο υπό την «ομπρέλα» εχθρικής αεράμυνας.

Το πρόβλημα είναι ότι κάθε χρόνο κατασκευάζονται μόνο μερικές εκατοντάδες, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για συμμαχικές χώρες, οπότε η παγκόσμια προσφορά είναι περιορισμένη.

Το Πεντάγωνο δεν αποκαλύπτει δημοσίως πόσοι πύραυλοι βρίσκονται στο απόθεμά του.

Αναλυτές εκτιμούσαν ότι πριν από την έναρξη της επιχείρησης κατά του Ιράν, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διέθετε μεταξύ 4.000 και 4.500 πυραύλους. Άλλοι λένε ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι πολύ χαμηλότερος, ίσως πιο κοντά στους 3.000, μετά την εκτεταμένη χρήση τους σε πρόσφατες επιχειρήσεις πέρυσι, όπως στο Ιράν (πέρυσι το καλοκαίρι), την Υεμένη και τη Νιγηρία.

Η μεγάλη εξάρτηση από τους Tomahawk στον πόλεμο με το Ιράν θα απαιτήσει συζητήσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να μεταφερθούν μερικοί από άλλα μέρη του κόσμου, καθώς και μια συντονισμένη μακροπρόθεσμη προσπάθεια για την κατασκευή περισσότερων.

Οι σύγχρονοι Tomahawk βρίσκονται σε υπηρεσία από το 2004 και επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να επικοινωνούν με τον πύραυλο μέσω δορυφόρου. Μπορούν να χτυπήσουν προγραμματισμένους στόχους ή να εντοπίσουν άλλους εν πτήσει. Μπορούν επίσης να κινούνται πάνω από το πεδίο μάχης και διαθέτουν κάμερα για να μεταδίδει πληροφορίες για τις ζημιές.

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του πυραύλου κοστίζουν έως και 3,6 εκατομμύρια δολάρια το κομμάτι και η κατασκευή τους απαιτεί έως και δύο χρόνια, σύμφωνα με έγγραφα του Πολεμικού Ναυτικού. Τα τελευταία χρόνια, αγοράζονται σε μικρές παρτίδες. Πέρυσι μόλις 57 συμπεριλήφθηκαν στον αμυντικό προϋπολογισμό.

