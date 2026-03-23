Το Ντουμπάι διανύει το καλύτερο μήνα του, ωστόσο είναι έρημο από τουρίστες καθώς έσπευσαν σε φυγή λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, το Ντουμπάι έμοιαζε με μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Κάτω από τους γυάλινους ουρανοξύστες, τα πολυτελή malls έσφυζαν από κόσμο, τα εστιατόρια και τα beach clubs λειτουργούσαν σε φουλ ρυθμούς, ενώ για να κλείσει κανείς δωμάτιο σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο έπρεπε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Σήμερα όμως, το σκηνικό έχει αλλάξει απότομα. Μέσα σε λίγα 24ωρα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στις αερομεταφορές λόγω των επιθέσεων με drones και βαλιστικούς πυραύλους άδειασαν τους δρόμους από τους τουρίστες.

Μια χαρακτηριστική εικόνα που έκανε τις τελευταίες ώρες τον γύρο των κοινωνικών δικτύων είναι ενδεικτική: Χιλιάδες άνθρωποι σχημάτισαν ουρές στο περίφημο Miracle Garden όταν ανακοινώθηκε ελεύθερη είσοδος για τους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Δεν επρόκειτο για κάποιο διαφημιστικό τρικ ή ένα… θαύμα, όπως σχολίαζαν πολλοί, αλλά για μια αναγκαιότητα της νέας πραγματικότητας: Οι επιχειρήσεις προσπαθούν πλέον να προσελκύσουν τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης για να καλύψουν το μεγάλο κενό που άφησε η ξαφνική αποχώρηση των τουριστών…

Η αλλαγή φαίνεται ακόμη πιο έντονα στη βαριά βιομηχανία του εμιράτου, τον τουρισμό. Ξενοδοχεία που μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν απλησίαστα για τους περισσότερους ταξιδιώτες, αναγκάζονται τώρα να ρίξουν δραστικά τις τιμές τους.

Το εμβληματικό «Atlantis The Palm», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Ντουμπάι, προσφέρει δωμάτια από 282 ευρώ τη βραδιά, όταν υπό κανονικές συνθήκες η τιμή ξεπερνούσε τα 600 ευρώ. Στις 400 τ.μ. πεντάστερες σουίτες του «Pearl Marina» μπορεί πλέον κάποιος να διανυκτερεύσει για μόλις 53 ευρώ. Στο επίσης πεντάστερο «Hyatt Regency» στο κέντρο του Ντουμπάι, με 62 ευρώ.

Ακόμη και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πάρει την κατιούσα. Η Cyprus Airways προσφέρει πλέον πτήσεις μετ’ επιστροφής προς το Ντουμπάι με περίπου 180 ευρώ, μια τιμή που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν εξαιρετικά χαμηλή για έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μέσης Ανατολής.

Επιπλέον, το Google Maps παρουσιάζει συχνά περίεργες δυσλειτουργίες, πιθανότατα λόγω παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης, ενώ οι Αρχές έχουν φτάσει στο σημείο να απαγορεύσουν ακόμη και το μαρσάρισμα των αυτοκινήτων, προειδοποιώντας ότι όποιος το κάνει κινδυνεύει με πρόστιμο, καθώς ο ήχος μπορεί να προκαλέσει πανικό στους κατοίκους. Και μέσα σε όλα αυτά, ενώ χιλιάδες Έλληνες που συνεχίζουν να ζουν και να εργάζονται στο Ντουμπάι – μόλις 2.000 από τους συνολικά 12.000 ως 15.000 που ζουν μόνιμα στο Εμιράτο αναχώρησαν για την Ελλάδα – προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η νυχτερινή ζωή του Ντουμπάι, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε ένα από τα πιο δυνατά «χαρτιά» της πόλης, έχει υποχωρήσει αισθητά. Μπαρ, εστιατόρια και πολυτελή lounge που άλλοτε γέμιζαν κάθε βράδυ με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, σήμερα μετρούν με το ζόρι 20 έως 30 τραπέζια. Πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να δώσουν άδειες στο προσωπικό τους χωρίς αποζημίωση, τουλάχιστον για έναν μήνα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι έχουν χωριστεί σε ομάδες για το επόμενο δίμηνο, ώστε να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος. Ανάμεσα τους και αρκετοί Ελληνες που εργάζονταν κυρίως στην εστίαση, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Πιο συγκρατημένη αλλά αισθητή είναι η επίδραση και στην αγορά ακινήτων του Ντουμπάι, έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της οικονομίας του εμιράτου. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια σχετική επιβράδυνση στις αποφάσεις αγοράς, καθώς αρκετοί επενδυτές προτιμούν να περιμένουν για να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πριν προχωρήσουν σε μεγάλες κινήσεις.

Παρά την αβεβαιότητα, πάντως, δεν υπάρχει εικόνα πανικού. Η αγορά του Ντουμπάι θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή και ανθεκτική, έχοντας περάσει στο παρελθόν πολύ μεγαλύτερες κρίσεις. Αυτό που παρατηρείται κυρίως είναι ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες εμφανίζονται πιο ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις, είτε σε επίπεδο τιμής είτε στους όρους πώλησης ή ενοικίασης, προκειμένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των αγοραστών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν καταγραφεί δραματικές μειώσεις στις τιμές των ακινήτων, με την αγορά να δείχνει ότι κρατά ακόμη ισορροπίες παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Χαρακτηριστικό της προσπάθειας που γίνεται για να διατηρηθεί ζωντανό το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι και ένα περιστατικό που σχολιάστηκε στους κύκλους των Ελλήνων της πόλης. Ελληνίδα μεσίτρια, προκειμένου να καθησυχάσει πιθανούς αγοραστές και επενδυτές, προχώρησε σε μια ιδιότυπη… «στρατιωτική ανάλυση» των αντιαεροπορικών συστημάτων που διαθέτουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιχειρώντας να δείξει μέσω των σόσιαλ μίντια ότι το εμιράτο παραμένει από τα πιο ασφαλή σημεία της περιοχής.

Αντίθετα, διαφορετική είναι η εικόνα στις επιχειρήσεις της καθημερινότητας. Τα μικρότερα καταστήματα που βρίσκονται μέσα σε residential communities, όπως κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, cafés και μικρά τοπικά μαγαζιά, εξακολουθούν να έχουν μια σχετικά σταθερή κίνηση. Ο λόγος είναι απλός, καθώς πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν πλέον τις μεγάλες μετακινήσεις και προτιμούν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους, περιορίζοντας τις εξόδους τους στη γειτονιά.

Η εικόνα αυτή θυμίζει, όπως λένε όσοι ζουν στο εμιράτο, μια «ήπια» μορφή lockdown, όπου η ζωή συνεχίζεται, αλλά σε μικρή ακτίνα γύρω από την κατοικία. Μέσα σε αυτό το νέο σκηνικό, οι επιχειρήσεις που φαίνεται προς το παρόν να βγαίνουν κερδισμένες είναι τα σούπερ μάρκετ και οι υπηρεσίες ντελίβερι. Πολλοί κάτοικοι επιλέγουν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι ή να παραγγέλνουν φαγητό μέσω εφαρμογών, ενισχύοντας έναν τομέα που ήδη γνώριζε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στο εμιράτο.

Στον τομέα των αερομεταφορών, η Emirates επιχειρεί να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στο δίκτυό της μετά τις αναταράξεις που προκάλεσαν οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο της περιοχής. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της εταιρείας, έχουν ήδη επανέλθει περίπου 106 καθημερινές πτήσεις, ενώ ο στόχος είναι να αποκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα μόλις ο εναέριος χώρος λειτουργήσει χωρίς περιορισμούς. Η σταδιακή επαναφορά των δρομολογίων θεωρείται κομβικής σημασίας για μια πόλη που βασίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας της στη διεθνή κινητικότητα και στον τουρισμό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, προέκυψε και ένα απρόσμενο ζήτημα που συγκίνησε ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία: τα κατοικίδια ζώα που εγκαταλείφθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν βιαστικά από τη χώρα. Το θέμα προκάλεσε άμεση κινητοποίηση τόσο από την κυβέρνηση όσο και από εθελοντικές οργανώσεις. Σε διάφορα σημεία της πόλης τοποθετήθηκαν δημόσιες ταΐστρες για αδέσποτα ζώα, ενώ οργανώθηκαν δράσεις για τη μεταφορά τους σε προσωρινά καταφύγια μέχρι να βρεθούν λύσεις φιλοξενίας ή υιοθεσίας.

Μεγάλη κινητοποίηση των κυβερνητικών αρχών του Ντουμπάι για τα κατοικίδια που άφησαν πίσω τους οι εργαζόμενοι που εγκατέλειψαν το Εμιράτο. Τοποθέτησαν σταθμούς σίτισης ζώων σε περίοπτα σημεία.

Η ταχύτητα της αντίδρασης έδειξε ότι ακόμη και τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα σε μια πόλη που θέλει να διατηρεί την εικόνα της οργάνωσης και της κοινωνικής ευθύνης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι η «μηχανή» των μεγάλων δημόσιων έργων στο Ντουμπάι δεν έχει επιβραδύνει ούτε στιγμή. Τα εργοτάξια και τα μεγάλα infrastructure projects συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, με τα συνεργεία να εργάζονται καθημερινά κάτω από τους γερανούς που διαμορφώνουν τον ορίζοντα της πόλης.

Επεκτάσεις δρόμων, νέα τμήματα του μετρό και μεγάλα αστικά projects προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδίου του εμιράτου. Μάλιστα, τις τελευταίες εβδομάδες ανακοινώθηκαν και νέα έργα μεταφορών και υποδομών, κάτι που στέλνει ένα σαφές μήνυμα: παρά τις διεθνείς εντάσεις, το Ντουμπάι συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον του και να σχεδιάζει την επόμενη δεκαετία της ανάπτυξής του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διατηρεί μια ιδιαίτερα δυναμική στάση, επιδιώκοντας να μεταδώσει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι η χώρα παραμένει σταθερή και ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο. Μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις και συνεχείς ενημερώσεις, οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να καθησυχάσουν τόσο τους κατοίκους όσο και τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας ότι το εμιράτο παραμένει ένας από τους πιο ασφαλείς και οργανωμένους προορισμούς της περιοχής.



Η Μάρα Γεωργάκη, ιδιοκτήτρια ινστιτούτου αισθητικής στο Ντουμπάι, με 160 εργαζομένους περιγράφει στο «ΘΕΜΑ» με τον δικό της τρόπο το κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο εμιράτο, τονίζοντας ότι ο φόβος υπάρχει, αλλά ο τρόπος που τον διαχειρίζεται ο καθένας είναι βαθιά προσωπικός. «Ξέρεις, το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας μια τέτοια κατάσταση είναι πολύ προσωπικό θέμα. Έχω φίλη μου, πολύ σοβαρή γυναίκα, που κοιμόταν με την οικογένειά της στην κουζίνα κάτω από την τραπεζαρία… Με την πρώτη ευκαιρία έφυγε. Όσοι μπορούσαν να δουλέψουν online έφυγαν επίσης. Οι περισσότεροι όμως μένουν, προσπαθώντας να συνεχίσουν όσο πιο κανονικά γίνεται, κρατώντας την καθημερινότητά τους και την ψυχραιμία τους.

Ο καθένας το διαχειρίζεται με τον δικό του τρόπο, άλλοι φεύγουν για να νιώσουν ασφάλεια, άλλοι μένουν γιατί εδώ είναι η ζωή τους, η δουλειά τους, το σπίτι τους». Όπως εξηγεί, το τελευταίο διάστημα πολλοί κάτοικοι του Ντουμπάι ζουν ανάμεσα σε δύο συναισθήματα. Από τη μία την ανάγκη να διατηρήσουν την κανονικότητα και από την άλλη την αβεβαιότητα για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. «Σε τέτοιες στιγμές ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Εγώ αποφάσισα να μείνω. Πρώτα απ’ όλα γιατί δεν θα μπορούσα ποτέ να αφήσω πίσω μου την ομάδα μου, περισσότερους από 160 ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί, σαν οικογένεια. Η ευθύνη απέναντί τους είναι πολύ μεγάλη για μένα. Και επίσης γιατί εμπιστεύομαι αυτή τη χώρα. Το Ντουμπάι έχει αποδείξει ότι ξέρει να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις με οργάνωση, ψυχραιμία και δύναμη. Για μένα δεν είναι απλώς μια πόλη, είναι το σπίτι μας», συμπληρώνει.

Σημαντικές εκπτώσεις, ακόμη και στην αγορά χρυσού, με στόχο να προσελκυστούν τουρίστες και να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα στο Εμιράτο, εν μέσω πολεμικών εξελίξεων

Η αλλαγή του σκηνικού στο Ντουμπάι φαίνεται πως επηρέασε και μια ιδιαίτερη «κοινότητα» που τα τελευταία χρόνια είχε ταυτίσει το όνομά της με τη νυχτερινή ζωή και το lifestyle της πόλης, τις Ελληνίδες influencers. Πολλές από εκείνες που είχαν κάνει το εμιράτο μόνιμη ή ημιμόνιμη βάση τους φαίνεται πως άρχισαν ήδη να αποχωρούν, καθώς η πτώση της νυχτερινής κίνησης, η μειωμένη παρουσία επισκεπτών και το υποτονικό κλίμα στα πολυτελή μαγαζιά έχουν αλλάξει τις ισορροπίες.

Το ερώτημα πλέον είναι προς τα πού κατευθύνθηκαν. Όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη συγκεκριμένη «σκηνή», αρκετές αναζήτησαν ξανά ζεστά και κοσμοπολίτικα κλίματα, μεταφέροντας τη δραστηριότητά τους στο Μαϊάμι, το οποίο αυτή την περίοδο συγκεντρώνει έντονη διεθνή κίνηση. Άλλες, αντίθετα, επέλεξαν έναν τελείως διαφορετικό προορισμό, τα πολυτελή χειμερινά θέρετρα της Ευρώπης, με την Κουρσεβέλ στη Γαλλία να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς σταθμούς του διεθνούς jet set.

Έτσι, όπως σχολιάζουν με χιούμορ αρκετοί Έλληνες που ζουν στο εμιράτο, το Ντουμπάι εγκαταλείφθηκε από αυτή τη μικρή αλλά θορυβώδη κοινότητα σχεδόν σαν τα αποδημητικά πουλιά που αλλάζουν προορισμό ανάλογα με την εποχή και τις συνθήκες…

prototothema.gr