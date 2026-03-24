Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε παραθαλάσσια πόλη της Τουρκίας, όταν αυτοκίνητο εν κινήσει καταπλακώθηκε από κατολίσθηση.

Βίντεο δείχνει χώμα και βράχους να κυλούν ξαφνικά από γκρεμό στον δρόμο, στην περιοχή Αϊντιντζίκ, και τη μάζα των φερτών υλικών να καλύπτει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το διερχόμενο όχημα. Ο οδηγός, ένας 44χρονος άνδρας με το όνομα Οκάν, δεν πρόλαβε να αλλάξει πορεία. Όπως φαίνεται, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του τη στιγμή που αυτό θάβεται ολοκληρωτικά κάτω από τα χώματα.

Βίντεο από τη στιγμή της κατολίσθησης

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκε να απομακρύνουν τα χώματα για να τον απεγκλωβίσουν. Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ συνεργεία εργάστηκαν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Οι τουρκικές αρχές προειδοποίησαν τους οδηγούς για τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και συνέστησαν να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

