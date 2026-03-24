Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν απόψε στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ⁠IRNA.

Όπως αναφέρθηκε η επίθεση δεν προκάλεσε οικονομικές, τεχνικές ή ανθρώπινες απώλειες και ότι οι διάφοροι τομείς της εγκατάστασης δεν υπέστησαν ζημιές.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΟΑΕ) δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις αποτελούν «σαφή παραβίαση των διεθνών κανονισμών», προειδοποιώντας για «επικίνδυνες συνέπειες για την περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως για τις χώρες κατά μήκος του Περσικού Κόλπου».

NEW: Iran says U.S./Israeli strike hit the Bushehr Nuclear Plant site around 21:08, but adds there was no damage, no casualties, and no impact on the facility itself. pic.twitter.com/iVEjXyTGXz — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

Ιρανικές επιθέσεις κοντά στο Τελ Αβίβ

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε δύο πόλεις κοντά στο Τελ Αβίβ που έγιναν στόχοι ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Στο Μπνέι Μπρακ, διασώστες «προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν εννέα τραυματίες» σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων «ένας 23χρονος που τραυματίστηκε από θραύσματα» και «οκτώ άλλοι με ελαφρύτερα τραύματα (…) συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών», ανακοίνωσε η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στην πόλη Γκιβάτ Σμούελ, κοντά στο Μπνέι Μπρακ.

Η MDA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ