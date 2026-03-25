Βίντεο που φέρεται να καταγράφει drones να πετούν πάνω από αμερικανική εγκατάσταση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης έδωσε στη δημοσιότητα φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο Ιράκ.

Στο απόσπασμα, το οποίο επιβεβαιλώθηκε από το CNN, ένα drone φαίνεται να πετά χαμηλά πάνω από το συγκρότημα που στεγάζει το Κέντρο Διπλωματικής Υποστήριξης των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, πριν προσεγγίσει ένα σύστημα ραντάρ και το πλήξει, προκαλώντας έκρηξη. Ένα σύστημα ραντάρ φαίνεται στο ίδιο σημείο της επίθεσης και σε δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN.

🎥 پهپادهای مقاومت عراق بی‌دردسر وارد پایگاه آمریکایی ویکتوریا در بغداد می‌شوند و هرچه می‌خواهند را هدف قرار می‌دهند pic.twitter.com/GJrm0HQjkl March 25, 2026

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο drone πετά πάνω από τη βάση και κατευθύνεται προς ένα ελικόπτερο Black Hawk. Το βίντεο διακόπτεται πριν γίνει σαφές αν το ελικόπτερο χτυπήθηκε.

Το βίντεο φέρει ημερομηνία 23 Μαρτίου, ωστόσο το CNN δεν μπορεί να επαληθεύσει ακριβώς πότε καταγράφηκε.

Η επίθεση είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά πληγμάτων εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Βαγδάτη. Φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην ιρακινή πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής πρεσβείας, η οποία δέχθηκε επίθεση από αρκετά drones.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δημοσιεύτηκαν πλάνα τραβηγμένα από drone που πετούσε μέσα από το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

skai.gr