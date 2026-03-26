Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το τέλος του πολέμου, μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσινγκτον.

«Τους εκμηδενίζουμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πλήττουμε τις στρατιωτικές τους εγκαταστάσεις, δεν το περίμεναν. Έχουμε καταρρίψει το μεγαλύτερο ποσοστό των πυραύλων και των εκτοξευτήρων τους. Έχουν αναχαιτιστεί οι περισσότεροι πύραυλοί τους, έχουμε καταστρέψει πολλά εργοστάσια που παράγουν drones και πυραύλους. Έχουμε πετύχει πολλές νίκες μέχρι στιγμής. Με εκλιπαρούν να κάνουμε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το κάνουμε, δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε τώρα. Δεν είναι ανόητοι, είναι πολύ έξυπνοι, είναι κακοί στη μάχη, αλλά σπουδαίοι στη διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε να το έχουν κάνει 4 εβδομάδες πριν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είχαν έτοιμους πυραύλους για να πλήξουν περιοχές της Μέσης Ανατολής. Τα πλοία τους είναι βυθισμένα, βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση από τον Β’ Παγκόσμιο. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, γιατί όλη η ηγεσία έχει εξαφανιστεί. Δεν θα επιστρέψουμε σε συζητήσεις με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και θέλουν πυρηνικά όπλα. Υποτίθεται οι πύραυλοί τους δεν θα ξεπερνούσαν τα 2.500 χιλιόμετρα. Αλλά έριξαν στο πλέον διάσημο νησί που το Ηνωμένο Βασίλειο φοβόταν πολύ να μας δώσει επειδή δεν ήθελε να εμπλακεί, αλλά ούτε κι εμείς θέλουμε να εμπλακούμε στους πολέμους τους» είπε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είμαστε δυσαρεστημένοι με το ΝΑΤΟ. Πάντα λέγαμε πως είναι χάρτινη τίγρη. Τους είχα πει πως αν ήθελαν να συμμετάσχουν, να το έκαναν από την αρχή. Μου είπαν να στείλουν αεροπλανοφόρο όταν τελειώσει ο πόλεμος. Εκτιμούμε πως θα μας πάρει 4 με 6 εβδομάδες για το σχέδιό μας και είμαστε ήδη πολύ μπροστά από το πρόγραμμα. Έχουν κατανοήσει πως έχουν καταστραφεί και γι’ αυτό μας μιλούν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Επιζητούν να κάνουν συμφωνία. Φυσικά και διαπραγματεύονται και θέλουν να κάνουν συμφωνία, να δούμε αν θα φτάσουμε στη σωστή συμφωνία. Τοποθετούν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Θα τους αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε τους ναρκοβαρόνους», πρόσθεσε.

«Δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο πίστευα» είπε ο Τραμπ για τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την αύξηση των τιμών των καυσίμων και τις επιπτώσεις στο χρηματιστήριο που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, υπονοώντας ότι η κατάσταση δεν ήταν τόσο άσχημη όσο περίμενε.

«Ειλικρινά, πίστευα ότι οι τιμές του πετρελαίου θα ανέβαιναν περισσότερο και ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα έπεφτε περισσότερο. Δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο πίστευα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο.

«Πιστεύω ότι έχουν εμπιστοσύνη ίσως στον Αμερικανό πρόεδρο και ίσως στους ανθρώπους που κάθονται γύρω από αυτό το τραπέζι» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ προέβλεψε ότι οι τιμές του πετρελαίου «ίσως… ανέβουν λίγο περισσότερο», αλλά είπε ότι «όλα θα επανέλθουν στο επίπεδο που ήταν και πιθανώς θα είναι χαμηλότερα».

Απάντησε το Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ

Ως «μονομερή και άδικη» χαρακτηρίζει το Ιράν την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο προόδου εφόσον επικρατήσει «ρεαλισμός» στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αρχική απάντηση του Ιράν διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, ενώ υπογραμμίζεται ότι ενδέχεται να υπάρξει περιθώριο προόδου εφόσον η Ουάσιγκτον επιδείξει «ρεαλισμό».

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος στο Reuters, η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς το βράδυ της Τετάρτης (25/3) από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σχέδιο προβλέπει ότι η Τεχεράνη θα περιορίσει τη δυνατότητά της να αμύνεται, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα ασαφές πλαίσιο άρσης των κυρώσεων.

«Συνοπτικά, η πρόταση υποδηλώνει ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, με αντάλλαγμα ένα αόριστο σχέδιο για άρση των κυρώσεων», σημείωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να οδηγήσει σε επιτυχή συμφωνία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις και κανένα σχέδιο συνομιλιών δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», την ώρα που η Τουρκία και το Πακιστάν επιχειρούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση κοινού εδάφους μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ιράν παρέδωσε επίσημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσω διαμεσολαβητών, την απάντησή του στην πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ, όπως ανέφερε πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αναμένει πλέον την απάντηση της Ουάσιγκτον.

Οι πέντε βασικοί όροι της Τεχεράνης, όπως έχουν γίνει γνωστοί από χθες, περιλαμβάνουν:

– Τερματισμό των «επιθέσεων και των δολοφονιών»

– Δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο επίθεσης

– Σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο

– Τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην περιοχή.

