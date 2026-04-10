Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τη Μεγάλη Παρασκευή ότι ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, που είχε εξαπολύσει δύο ημέρες νωρίτερα το Ισραήλ, ανέρχεται σε 357, έναντι 303 που είχε καταγραφεί προηγουμένως, ενώ ανέφερε ότι τραυματίστηκαν 1.223 άτομα.

«Ο απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός, λόγω της συνεχιζόμενης απομάκρυνσης των ερειπίων και της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ανθρώπινων λειψάνων» που απαιτούν εξετάσεις DNA, ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου.

Το Υπουργείο αύξησε επίσης τον συνολικό απολογισμό στο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου σε 1.953 νεκρούς και 6.303 τραυματίες.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων