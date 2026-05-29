Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι προσδοκίες για πιθανή αποκατάσταση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ επαναφέρουν την αισιοδοξία στις αγορές ενέργειας, οδηγώντας το Brent προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από το 2020.

Το Brent κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,20%, στα 92,59 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 19% σε μηνιαία βάση. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 1,26%, στα 87,78 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση των τιμών συνδέεται με τις προσδοκίες για προσωρινή εκεχειρία 60 ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς και με την πιθανότητα επαναλειτουργίας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η διέλευση από τη θαλάσσια οδό θα είναι «απεριόριστη», ωστόσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στους όρους της συμφωνίας, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζει κανείς «πότε ή αν» θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας, ότι «οι ομάδες πηγαινοέρχονται στις διαπραγματεύσεις».

Το αργό πετρέλαιο έχει δεχθεί πιέσεις τον Μάιο, καθώς η αγορά προεξοφλεί κάποια μορφή συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν επανειλημμένα ανακοινώσει πρόοδο χωρίς οριστικό αποτέλεσμα. Η παράταση του αδιεξόδου διατήρησε υψηλή τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, διακόπτοντας εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου. Η θαλάσσια οδός παραμένει κρίσιμο σημείο για τη διεθνή αγορά, καθώς τυχόν καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των ροών μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την προσφορά.

Παρά τις ενδείξεις κινητικότητας, παραμένει ασαφές πώς θα επιλυθούν τα βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού και η παράδοση από το Ιράν του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελούν τις «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ για οποιαδήποτε συμφωνία.

Ακόμη και σε περίπτωση παράτασης της εκεχειρίας, η πλήρης επανεκκίνηση των ροών πετρελαίου ενδέχεται να καθυστερήσει. Στα εμπόδια περιλαμβάνονται η απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, η επανεκκίνηση πετρελαϊκών πεδίων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς και η αποκατάσταση ζημιών σε ενεργειακές υποδομές από επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Η διαδικασία επανεκκίνησης πετρελαϊκών πεδίων μπορεί να διαρκέσει μήνες, ενώ τα δεξαμενόπλοια θα χρειαστούν εβδομάδες για να φτάσουν στις χώρες εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν συνεπάγεται άμεση εξομάλυνση της φυσικής αγοράς πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, στοιχεία αυτής της εβδομάδας έδειξαν αυξανόμενη στενότητα στην αγορά των ΗΠΑ, όσο η κρίση παρατεινόταν. Τα αποθέματα αποσταγμάτων υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, ενώ τα αποθέματα αργού στον κόμβο του Κάσινγκ στην Οκλαχόμα μειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Τα αποθέματα στο Κάσινγκ διαμορφώθηκαν στα 23 εκατομμύρια βαρέλια, πλησιάζοντας το όριο των 20 εκατομμυρίων βαρελιών, το οποίο θεωρείται γενικά το ελάχιστο λειτουργικό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά την πτώση των τιμών, η αγορά εξακολουθεί να παρακολουθεί με ανησυχία τις επιπτώσεις της κρίσης στην προσφορά.

