Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στα νερά της Βραζιλία, όταν μια 36χρονη τουρίστρια δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από καρχαρία την ώρα που έκανε κατάδυση, μπροστά στα μάτια φίλων της.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν βουτούσε ανυποψίαστη από σκάφος στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια για ψαροντούφεκο, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένας μεγαλόσωμος καρχαρίας εμφανίστηκε και της άρπαξε το πόδι. Παρά την προσπάθειά της να απελευθερωθεί, το ζώο κράτησε σφιχτά το δάγκωμά του, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα στον μηρό.

Η άμεση αντίδραση του ξεναγού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφερε να απομακρύνει τον καρχαρία, ενώ στη συνέχεια ντόπιοι ψαράδες βοήθησαν τη γυναίκα να βγει από το νερό. Μια φίλη της, δερματολόγος, της παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, η 36χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς η ζωή της δεν κινδύνευσε.

