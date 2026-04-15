Η Τεχεράνη εκτιμά ότι οι συνολικές ζημιές από τον πόλεμο ανέρχονται σε περίπου 270 δισ. δολάρια, ζητώντας παράλληλα αποζημιώσεις από περιφερειακές χώρες, καθώς θεωρεί ότι συνέβαλαν στις επιθέσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα.

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, παρά το εκτεταμένο οικονομικό και υλικοτεχνικό πλήγμα που έχει δεχθεί από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου. Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Τρίτη ότι πέντε περιφερειακές χώρες θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας ότι τα εδάφη τους χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά της χώρας.

Παράλληλα, το Ιράν εξετάζει την επιβολή τέλους διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, μέσω ενός ειδικού πρωτοκόλλου που θα προβλέπει φόρο στα πλοία που χρησιμοποιούν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti ότι οι ζημιές από τον πόλεμο ανέρχονται σε περίπου 270 δισ. δολάρια, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για την κατανομή των απωλειών. Όπως ανέφερε, το ζήτημα των αποζημιώσεων συζητήθηκε στις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στο Πακιστάν και αναμένεται να τεθεί και σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και διεθνείς διαμεσολαβητές.

Οι ιρανικές αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν το εύρος των καταστροφών σε κρίσιμες υποδομές, καθώς εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, πετροχημικές μονάδες, χαλυβουργίες και εργοστάσια αλουμινίου βρέθηκαν επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, μαζί με στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι η πλήρης αποκατάσταση θα απαιτήσει χρόνια.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε γέφυρες, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού. Μεγάλος αριθμός νοσοκομείων, σχολείων και κατοικιών υπέστη σοβαρές καταστροφές ή καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οικονομικές πιέσεις και απώλειες στον τομέα των μεταφορών

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους είναι περιορισμένες, σημειώνοντας ότι «οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες» δεν επιτρέπουν την αποζημίωση πολιτών των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ιρανικών Αεροπορικών Εταιρειών, Μαγκσούντ Ασαντί Σαμανί, δήλωσε ότι 60 πολιτικά αεροσκάφη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, εκ των οποίων τα 20 καταστράφηκαν πλήρως. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν διαθέτει περίπου 160 επιβατικά αεροσκάφη σε λειτουργία, τα περισσότερα παλαιά, η συντήρηση των οποίων έχει καταστεί δύσκολη λόγω της έλλειψης ανταλλακτικών εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες υπέστησαν σημαντικές απώλειες εσόδων κατά την περίοδο του Νοβρούζ, της περσικής πρωτοχρονιάς στα τέλη Μαρτίου, με τις συνολικές απώλειες να ξεπερνούν τα 300 τρισ. ριάλ, δηλαδή περίπου 190 εκατ. δολάρια, μέσα σε 40 ημέρες πολέμου.

Σημαντικές ζημιές υπέστησαν επίσης μεγάλα διεθνή αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ αυτών στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ, την Ουρμία και το Χοραμαμπάντ, καθώς επιθέσεις έπληξαν διαδρόμους προσγείωσης, πύργους ελέγχου και υπόστεγα αεροσκαφών.

Η στάση απέναντι στις διαπραγματεύσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα

Παρά το εύρος των καταστροφών και τις επιπτώσεις του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος του πυρηνικού εμπλουτισμού.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, δήλωσε σε ανάρτηση ότι η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πρόσφατα δεν θα πρέπει να παραταθεί, υποστηρίζοντας ότι θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανανεώσουν τα αποθέματα όπλων και να βελτιώσουν τη στρατιωτική τους θέση.

«Πρέπει είτε να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου μας στα Στενά του Ορμούζ, είτε να επιστρέψουν στον πόλεμο», ανέφερε.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο SIPRI, το Ιράν διέθεσε περίπου 8 δισ. δολάρια για στρατιωτικές δαπάνες το 2024, ενώ αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί για τριπλασιασμό του προϋπολογισμού μετά τις ανταλλαγές πυραυλικών επιθέσεων με το Ισραήλ τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει δημοσιονομικές πιέσεις λόγω εσωτερικής κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και των πολυετών αμερικανικών κυρώσεων.

Οικονομικό πλήγμα από τη διακοπή του διαδικτύου

Η σχεδόν πλήρης διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο για περισσότερους από 90 εκατομμύρια πολίτες έχει επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομία, ενώ η κατάσταση παραμένει σε ισχύ για έβδομη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση έχει αποδώσει την ευθύνη για το μέτρο στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ο επικεφαλής επιτροπής του Ιρανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αφσίν Κολαχί, δήλωσε ότι η διακοπή προκαλεί ημερήσιες απώλειες έως και 80 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, προωθείται σχέδιο δημιουργίας πολυεπίπεδου συστήματος πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών και Επικοινωνιών, επιλεγμένες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός θα περιορίζεται σε εγχώριο δίκτυο.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών προσφέρουν υπηρεσία «Internet Pro» σε συγκεκριμένους χρήστες που θεωρούνται επιλέξιμοι από τις αρχές, παρέχοντας λιγότερο φιλτραρισμένη πρόσβαση με υψηλότερο κόστος. Την ίδια στιγμή, αναπτύσσεται παράλληλη αγορά πώλησης υπηρεσιών VPN και άλλων τεχνικών μέσων που επιτρέπουν σύνδεση με το εξωτερικό διαδίκτυο.

Η κατάσταση στο ψηφιακό περιβάλλον έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πολιτών, με βασικό αίτημα την ελευθερία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ η συνεχιζόμενη οικονομική επιβάρυνση εντείνει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση.

