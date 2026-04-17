Συναγερμός στο Λονδίνο, καθώς «τρομοκρατική ομάδα» ισλαμιστών δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ισχυρίζεται ότι δείχνει drones που «μεταφέρουν ραδιενεργά και καρκινογόνα υλικά» να πετούν προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Η Αστυνομία διερευνά περιστατικό ασφαλείας στους Κήπους του Κένσινγκτον, ενώ αξιωματικοί με προστατευτικό εξοπλισμό, αξιολογούν «πεταμένα αντικείμενα» που βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας εξετάζει, επίσης, βίντεο που αναρτήθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο διαδίκτυο στο οποίο οργάνωση υποστηρίζει ότι στοχοθέτησε την πρεσβεία με drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή πρεσβεία δεν έχει δεχθεί επίθεση.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για να διαπιστώσει αν το βίντεο είναι αυθεντικό και αν σχετίζεται με τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον Κήπο του Κένσινγκτον.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ως προληπτικό μέτρο, ορισμένοι από τους αστυνομικούς που έχουν αναπτυχθεί φορούν προστατευτικό εξοπλισμό. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να ανησυχήσει τους κατοίκους της περιοχής και το ευρύτερο κοινό. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σε αυτό το στάδιο, ωστόσο καλούμε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή όσο οι αστυνομικοί εκτελούν το έργο τους.»

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Due to an ongoing police investigation, Kensington Gardens will be closed to the public today.



April 17, 2026

Η ανακοίνωση και από τους Βασιλικούς Κήπους

