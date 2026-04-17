Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Antalya Diplomacy Forum.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, παράλληλα, ανοιχτός σε συνεργασία με τους γείτονες στα πεδία της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, προσθέτοντας, ωστόσο, πως δεν θα δεχτεί μονομερείς πολιτικές που αποκλείουν τη χώρα του και τους Τουρκοκύπριους από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Θέλω να γίνει γνωστό ότι, ως Τουρκία, είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με τους γείτονές μας στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας μέσω πρωτοποριακών έργων» είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν για να προσθέσει πως «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας. Απορρίπτουμε τις μονομερείς πολιτικές που αποκλείουν την Τουρκία και την ‘ΤΔΒΚ’».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni’nde konuştu



— Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte istikamet buhranı da yaşamaktadır. Gelinen nokta itibarıyla ciddi ve tehlikeli bir eşikte olduğumuz görülüyor



— April 17, 2026

«Σήμερα ο κόσμος, μαζί με μια κρίση ισχύος, βιώνει και μια κρίση προσανατολισμού. Από την τρέχουσα κατάσταση φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα σοβαρό και επικίνδυνο κατώφλι. Οι μηχανισμοί που έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παγκόσμια ασφάλεια παραμένουν ανίσχυροι απέναντι στις πιο βίαιες επιθέσεις, και συχνά ακόμη και αδιάφοροι» είπε σε άλλο σημείο ο Τούρκος πρόεδρος για να προσθέσει: «Η κρίση στο παγκόσμιο σύστημα είναι πρωτίστως μια ηθική και υπαρξιακή κρίση. Για να δει κανείς το μέγεθος της κρίσης, αρκεί να κοιτάξει τη Γάζα μετά τις 7 Οκτωβρίου. Το να ερμηνεύουμε τα γεγονότα στη Γάζα μόνο ως ανθρωπιστική τραγωδία είναι ελλιπές. Η γενοκτονία στη Γάζα έχει δείξει με σαφήνεια τι επιτρέπει το υφιστάμενο σύστημα. Πώς μπορεί να αναμένεται από εμάς να εμπιστευτούμε ένα σύστημα που χθες απέτυχε στη Συρία και τη Γάζα, και σήμερα στη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο, να περάσει τη βασική δοκιμασία της ανθρωπιάς;».

Για την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, είπε: «Πιστεύουμε ότι το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε η εκεχειρία πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την εγκαθίδρυση μόνιμης ειρήνης. Δεν πρέπει να επιτραπεί, όσο βαθιά κι αν είναι τα ζητήματα, η αντικατάσταση του διαλόγου από τα όπλα και των διαπραγματεύσεων από αιματοβαμμένους αγώνες».

Παράλληλα, τοποθετήθηκε υπέρ της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας: «Από τη μια πλευρά του Στενού του Ορμούζ βρίσκεται το Ιράν, από την άλλη το Ομάν. Το δικαίωμα πρόσβασης των χωρών του Κόλπου στα ανοιχτά πελάγη δεν πρέπει να περιορίζεται. Το ουσιαστικό είναι η εξασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας βάσει καθιερωμένων κανόνων και η διατήρηση του Στενού ανοιχτού στα εμπορικά πλοία».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε πως «η Τουρκία είναι έτοιμη να υποστηρίξει βήματα διευκόλυνσης για τη συνέχιση άμεσων διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας συνόδου ηγετών, εφόσον οι πλευρές το επιθυμούν».

Τέλος, για το ενταξιακό της Τουρκίας στην ΕΕ, ανέφερε πως «ενώ διατηρούμε τον στόχο της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε από την Ένωση να ξεπεράσει τα προβλήματα προσανατολισμού της και να παραμείνει πιστή στο όραμα των ιδρυτικών της ηγετών».

