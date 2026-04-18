Η αστυνομία στην Αλβανία προχώρησε στη χρήση αντλιών νερού για να διαλύσει διαδηλωτές, οι οποίοι συμμετείχαν στην έβδομη κατά σειρά κινητοποίηση της αντιπολίτευσης, ζητώντας την αποχώρηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται πλέον κάθε μήνα στην πρωτεύουσα και έχουν ως βασικό αίτημα τη δημιουργία υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.

Αρχικά, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν ειρηνικά, ωστόσο στη συνέχεια σημειώθηκαν επεισόδια, όταν κάποιοι πέταξαν κροτίδες προς κυβερνητικό κτήριο.

Arnavutluk’ta hükümetin yolsuzluk nedeniyle istifasını isteyen protestocular, Başbakanlık binasını molotofkokteyli ve havai fişeklerle hedef aldı. pic.twitter.com/Vmzsd9u3IA — Toplumsal Muhalefet (@toplumuhalif1) April 17, 2026

Η κυβέρνηση Ράμα βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για διαφθορά, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου.

Η ίδια έχει τεθεί σε προσωρινή παύση από τα καθήκοντά της, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις προς το κοινοβούλιο να προχωρήσει στην άρση της ασυλίας της, κάτι που απαιτεί σχετική ψηφοφορία.

Οι αρμόδιοι εισαγγελείς για θέματα διαφθοράς την κατηγορούν ότι παρενέβη σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων έργων, ευνοώντας συγκεκριμένες εταιρείες, και ζητούν να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες εις βάρος της.

