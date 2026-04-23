Αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο με σημαία Γουιάνας, το οποίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, όπως επιβεβαίωσε το Πεντάγωνο την Πέμπτη.

Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, ενώ φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανακοίνωση δείχνουν Αμερικανούς στρατιώτες στο κατάστρωμα του πλοίου.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



April 23, 2026

Το δεξαμενόπλοιο Majestic X, που στο παρελθόν έφερε την ονομασία Phonix, είχε τεθεί υπό κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2024, καθώς κατηγορούνταν για λαθρεμπόριο ιρανικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειχναν ότι το Majestic X βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό, μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας, περίπου στην ίδια περιοχή όπου κατασχέθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το δεξαμενόπλοιο Tifani από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο είχε προορισμό το Ζουσάν της Κίνας.

