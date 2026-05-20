Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η υπόθεση ενός ομογενή πρώην γιατρού στο Μπρίσμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει 148 κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος 15 γυναικών ασθενών του.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας πρόκειται για τον 74χρονο Stellios “Stan” Theodoros ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με το ABC Australia, οι Αρχές απήγγειλαν στον πρώην γιατρό 94 κατηγορίες που σχετίζονται με βιασμό και ακόμη 54 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, μετά από καταγγελίες γυναικών που εξετάστηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt δημιούργησε την επιχείρηση «Xray Cariyna», μετά από αναφορές πολλών γυναικών στις αστυνομικές Αρχές.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015, ο 74χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως περίπου 40 ετών, ενώ εργαζόταν ως γενικός ιατρός σε ιατρικό κέντρο στο Tarragindi.

Ο πρώην οικογενειακός γιατρός εργαζόταν επί σειρά ετών στο Wellers Hill Medical Centre, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021, ενώ πέρυσι απομακρύνθηκε και από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας.

Ο Detective Sergeant Denis Silk κάλεσε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt ή ανώνυμα με το Crime Stoppers, τονίζοντας ότι οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές.

Μία από τις πρώην ασθενείς που προχώρησαν σε καταγγελία δήλωσε στο ABC πως η απαγγελία κατηγοριών αποτέλεσε «τεράστια ανακούφιση», σημειώνοντας ότι «άργησαν πολύ να έρθουν».

Πριν από λίγους μήνες, είχε ήδη ανακοινωθεί ότι απαγορεύτηκε επ’ αόριστον στον συγκεκριμένο γιατρό να αιτηθεί εκ νέου άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Upper Mount Gravatt Criminal Investigation Branch have charged a man following extensive investigations into alleged historical sexual assaults.



Το Queensland Civil & Administrative Tribunal (QCAT) είχε κρίνει ότι ο πρώην γιατρός πραγματοποιούσε εξετάσεις σε γυναίκες ασθενείς όχι λόγω ιατρικής ανάγκης, αλλά με «σεξουαλικό κίνητρο».

Σύμφωνα με τα πορίσματα του δικαστηρίου, ακολουθούσε επί σειρά ετών επαναλαμβανόμενο μοτίβο ανάρμοστης συμπεριφοράς εις βάρος τουλάχιστον επτά γυναικών, πραγματοποιώντας υπερβολικά και αδικαιολόγητα τεστ Παπανικολάου, εξετάσεις μαστού και κολπικές εξετάσεις χωρίς ιατρική ένδειξη.

Το QCAT χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ως ιδιαίτερα σοβαρή, επισημαίνοντας ότι ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της συνήθους κλινικής πρακτικής και ότι πολλές από τις πράξεις του φαίνεται να υπαγορεύονταν από αναζήτηση «σεξουαλικής ικανοποίησης».

