Αδιανόητο έγκλημα αποκαλύφθηκε στην Αριζόνα, όταν αστυνομικοί έλαβαν τηλεφώνημα από 31χρονη γυναίκα που τους ανακοίνωσε ψύχραιμα «σκότωσα τον 17 μηνών γιο μου».

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου που τους υπέδειξε η 31χρονη, βρήκαν την άψυχη σορό του μικρού παιδιού μέσα σε έναν καταψύκτη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος της 31χρονης, η σορός του παιδιού βρέθηκε τυλιγμένη σε μια κουβέρτα, καλυμμένη με πλαστικό, κολλημένη με ταινία μέσα σε ένα διαφανές κουτί στον καταψύκτη του δωματίου του ξενοδοχείου της.

Η εκτίμηση του ιατροδικαστή ήταν ότι το κορμάκι του 17 μηνών αγοριού βρισκόταν στον καταψύκτη για δύο εβδομάδες.

Στο ίδιο δωμάτιο, δε, βρέθηκαν και τα άλλα δύο παιδιά της 31χρονης, ηλικίας 9 και 7 ετών, τα οποία ευτυχώς δεν είχαν κάποιο τραυματισμό.

Μιλώντας στους αστυνομικούς η Μανακάγια φέρεται να είπε ότι «είχε βαρεθεί» στις 29 Απριλίου και πέταξε στην κούνια του το παιδί που γκρίνιαζε και έκλαιγε. Η ίδια είπε, επίσης, ότι το αγοράκι δεν «συμπεριφερόταν σαν τον εαυτό του», άρχισε να κάνει εμετό, σταμάτησε να τρώει και φαινόταν αδύναμο και χλωμό.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, μια ημέρα μετά το μικρό παιδί ανέβασε πυρετό με την 31χρονη, η οποία έχει μακρύ ποινικό μητρώο, να αποφασίζει να μην το πάει σε νοσοκομείο ή να ειδοποιήσει κάποιο μέλος της οικογένειας, φοβούμενη ότι θα έμπλεκε σε μπελάδες.

Κατά τη δικογραφία, όταν η 31χρονη εξέτασε στη συνέχεια το παιδί το βρήκε αναίσθητο, ξαπλωμένο μπρούμυτα με κλειστά μάτια και αφού δεν ξύπναγε με το κρύο πανί που χρησιμοποίησε, το τύλιξε και το έκρυψε στον καταψύκτη.

Μετά τη σύλληψή της η Μανακάγια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «τα έκανα σκ…» και ότι ο γιος της δεν άξιζε να πεθάνει.

