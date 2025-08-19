Eξιτήριο από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου νοσηλευόταν από την Πέμπτη (14/8) κατόπιν εισαγγελικής εντολής πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στο σπίτι του, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην ψυχολογική κατάσταση του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο τραγουδιστής «προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε», καθώς η νοσηλεία του στο ψυχιατρείο ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τον ίδιο. «Πήγε με τον δικηγόρο του στο σπίτι του και μετά, απ’ όσο γνωρίζουμε, βγήκαν για φαγητό. Εμείς χθες το απόγευμα μιλήσαμε με τον κύριο Μερκουλίδη, τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό που μας είπε για τον εντολέα του είναι ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, δεδομένης της συνθήκης, και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε. Η τετραήμερη νοσηλεία του ήταν πολύ απαιτητική», αναφέρθηκε στην εκπομπή.

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό πως ο τραγουδιστής θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και «να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του». «Κατά τη χθεσινή τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία. Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και τυχόν εικασίες για την ψυχική του υγεία. Πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση», ειπώθηκε στην εκπομπή.

Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έγινε έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 16 Αυγούστου, η οικογένεια του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση, αναφερόμενη στη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας πως «για εκείνους σημασία έχει η υγεία και η ζωή του και οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει».

Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

protothema.gr