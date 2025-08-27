Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/08) στην επαρχιακή οδό Κατερίνης–Δίου, με θύμα ένα 9χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημα που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα της, υπήκοος Γερμανίας, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε δέντρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση η 9χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Η μητέρα και η 11χρονη κόρη της, που επίσης επέβαινε στο αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

protothema.gr