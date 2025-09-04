Μπροστά σε μια υπόθεση με διαστάσεις θρίλερ βρέθηκαν οι αστυνομικοί που εισήλθαν σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο. Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί, με τη γυναίκα να βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη και να φέρει τραύμα από όπλο στον θώρακα.

Ο άνδρας, ηλικίας 64 ετών, διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο βρέθηκε δίπλα στο νεκρό ζευγάρι, όπως και δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι Αρχές θεωρούν πως υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ των δύο θανάτων. Συγκεκριμένα φέρεται να προηγήθηκε η δολοφονία της γυναίκας και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αυτοκτόνησε ο άνδρας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και επί τόπου αναμένεται ιατροδικαστής για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Τι λένε γείτονες του ζευγαριού

Από την έντονη οσμή που έβγαινε από το διαμέρισμα του ζευγαριού έκανε τους γείτονες να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

«Υπήρχε ένα φως που δεν είχαν σβήσει για μέρες. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ και είπαμε μήπως έχουν πάθει κάτι οι παππούδες. Ο άνδρας μου ειδοποίησε τον διαχειριστή και εκείνος την αστυνομία και τους βρήκαν. Η γυναίκα δεν έβγαινε πολύ, μόνο ο άνδρας. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη. Λένε ότι ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε», είπε γειτόνισσα του ζευγαριού.

Μία άλλη γυναίκα που μένει στο σημείο ανέφερε: «Απ’ ό,τι ξέρουμε στον τέταρτο όροφο έμενε ένα ζευγάρι. Ο κύριος ήταν γύρω στα 70, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός».

