Η Καρολίνα Πελενδρίτου, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων και σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στο Παρίσι το 2024, ήρθε αντιμέτωπη με προσβλητική συμπεριφορά οδηγού ταξί, ο οποίος αρνήθηκε να δεχθεί στο όχημα τον σκύλο-οδηγό της.

Η Πελενδρίτου, που είναι τυφλή, αντέδρασε έντονα στην άρνηση, με τον οδηγό να επιχειρεί να δικαιολογηθεί λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος κατουρήσει μέσα στο αμάξι;».

«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», αντέδρασε η Παραολυμπιονίκης, με τον οδηγό να επιμένει λέγοντας: «εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Η ανάρτηση της Πελενδρίτου έγινε αμέσως viral με δεκάδες σχόλια για τη συμπεριφορά του οδηγού, καθώς ο νόμος 3765/2009 (αλλά και μεταγενέστερες ρυθμίσεις που έχουν γίνει) είναι ξεκάθαρος και όπως αναφέρει: «οι σκύλοι οδηγοί τυφλών ή βοηθητικοί σκύλοι ΑμεΑ έχουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης με όλα τα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, ταξί, αεροπλάνα, πλοία). Ο σκύλος πρέπει να φέρει σαμάρι/εξάρτυση που τον αναγνωρίζει ως σκύλο οδηγό. Δεν επιτρέπεται στον οδηγό ταξί να αρνηθεί τη μεταφορά ή να ζητήσει επιπλέον κόμιστρο. Ο σκύλος μπορεί να κάθεται δίπλα στο άτομο που συνοδεύει, όχι σε χώρο αποσκευών».

