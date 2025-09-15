Σοκ προκάλεσε στη Σιθωνία Χαλκιδικής η καταγγελία τουρίστριας από τη Σερβία, σύμφωνα με την οποία λύκος επιτέθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/9) στο 5χρονο παιδί της, ενώ έπαιζε στην παραλία του Αγίου Νικολάου.

Η μητέρα ανέφερε ότι λίγο πριν τις 8 το πρωί το άγριο ζώο πλησίασε αιφνιδιαστικά και δάγκωσε το κοριτσάκι στην πλάτη. Το παιδί σώθηκε χάρη στην άμεση αντίδραση της μητέρας και ενός άνδρα που έδιωξε τον λύκο πετώντας πέτρες.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος, επιβεβαίωσε την παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή, σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου τοποθετήθηκαν κάμερες για την καταγραφή της συμπεριφοράς του ζώου. Κάλεσε επίσης κατοίκους και επισκέπτες να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της οργάνωσης για οδηγίες πρόληψης και ασφάλειας.

