Μια γυναίκα συνελήφθη στη Βοιωτία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα της Θήβας, αφού ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και επιδόματα, σύμφωνα με αστυνομικές και δικαστικές πηγές.

Η 62χρονη —που φέρεται να εργαζόταν ως διευθυντικό στέλεχος σε τοπικό ΚΕΠ— δήλωσε στους αστυνομικούς ότι προέβη στην πράξη «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της», όπως μεταδίδεται από τα μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα Θηβών και τη σχετική αστυνομική έρευνα. Κατά την προανάκριση, η κατηγορούμενη φέρεται αρχικά να παρουσίασε άλλη γυναίκα ως δήθεν μητέρα της, πριν παραδεχθεί ότι είχε θάψει το πτώμα στην αυλή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε, όπως αναφέρουν σχετικές αναφορές.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων και την πλήρη διαλεύκανση των περιστατικών. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τα επόμενα νομικά βήματα.

protothema.gr