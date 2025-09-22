Σοκ προκαλεί η νέα οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου 50χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του μέσα στο σπίτι της στην οδό Αλεξανδρείας, στην ανατολική πόλη.

Σύμφωνα με την απολογία του, η ένταση ξεκίνησε όταν επέστρεψαν από το νοσοκομείο, όπου η γυναίκα νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο δράστης κατέθεσε ότι η αδελφή του, η οποία – όπως είπε – είχε εμμονή με την καθαριότητα, του έκανε έντονες παρατηρήσεις επειδή πάτησε με τις κάλτσες σε σημείο όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του, αλλά και για ένα σχαράκι στην αποχέτευση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι παρατηρήσεις αυτές, σε συνδυασμό με καβγά που είχε νωρίτερα με τη σύζυγό του στο τηλέφωνο, τον οδήγησαν σε ακραία αντίδραση. Παραδέχθηκε ότι έπνιξε την αδελφή του με σακούλα, ενώ λίγο αργότερα κάλεσε τη σύζυγό του και την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας για το έγκλημα και ζητώντας να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ασφυκτικό θάνατο με αμυντικά τραύματα στο σώμα της γυναίκας, γεγονός που δείχνει ότι προσπάθησε να αντισταθεί.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος, οδηγήθηκε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παρέμεινε υπό κράτηση και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή.

protothema.gr