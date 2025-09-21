Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η γειτονιά του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη μετά την αποτρόπαια δολοφονία 59χρονης γυναίκας από τον 50χρονο ετεροθαλή αδελφό της. Ο δράστης, που ομολόγησε την πράξη του καλώντας ο ίδιος την αστυνομία, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.

Η γυναίκα είχε πάρει το πρωί εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν από τις 9 Σεπτεμβρίου με εγκεφαλικό. Ο αδελφός της τη μετέφερε στο σπίτι της, όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία προχώρησε στη δολοφονία της, τυλίγοντας μια πλαστική σακούλα γύρω από τον λαιμό της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

Οι γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν μόνο μία κραυγή, πιθανότατα της άτυχης γυναίκας, χωρίς άλλα σημάδια έντασης. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη 59χρονη νεκρή με τη σακούλα στο κεφάλι. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο θάνατος προήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης είχε αφήσει τις προηγούμενες ημέρες σημείωμα στην πολυκατοικία, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα.

Ο 50χρονος, που διαμένει στη Θέρμη με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Σχετικά με το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, από τις ελάχιστες κουβέντες που είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στους αστυνομικούς προέκυψε ότι το απέδωσε σε προσωπικές διαφορές που είχε με την αδελφή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφότου τα δύο αδέρφια έφτασαν στο σπίτι, η 59χρονη φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία.

Την αστυνομία ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

