Με ιδιαίτερη στιγμή άνοιξε η 44η γιορτή κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, μια εκδήλωση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τιμητικές διακρίσεις στους κορυφαίους και τις κορυφαίες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός γηπέδων.

Η πρώτη βράβευση απονεμήθηκε στον μικρό Μιχαήλ Πάνο, το παιδί που έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή του και είχε συγκινήσει το φίλαθλο κοινό την περασμένη χρονιά, όταν στην «OPAP Arena» ζήτησε και έλαβε τις φανέλες των Γιάννη Κωνσταντέλια και Σταύρου Πήλιου.

Ο μικρός προσπάθησε να μιλήσει αλλά λύγισε από την συγκίνηση. Έβαλε τα κλάματα και με τη συμβολή του Γιώργου Μπαντή έστειλε τις ευχαριστίες του. «Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», είπε ο Μιχαήλ.

